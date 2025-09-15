Una mamma per amica: Agli Emmy la reunion di Lauren Graham e Alexis Bledel per i 25 anni della serie

News Serie TV

Le indimenticabili ragazze Gilmore Lauren Graham e Alexis Bledel sono salite sul palco della 77esima edizione degli Emmy per rendere omaggio a Una mamma per amica, andata in onda per la prima volta 25 anni fa: il loro siparietto è stato una lettera d'amore allo show.

Una mamma per amica raggiunge un importante traguardo e le sue protagoniste tornano sul palco più importante della televisione per festeggiarlo. Lauren Graham e Alexis Bledel, le iconiche interpreti di Lorelai e Rory Gilmore, si sono ritrovate alla 77esima edizione degli Emmy Awards per rendere omaggio ai 25 anni della serie nota anche con il titolo originale Gilmore Girls, creata da Amy Sherman-Palladino nel 2000.

Il discorso di Lauren Graham e Alexis Bledel agli Emmy 2025

Le due attrici sono salite sul palco per presentare il premio per la Miglior Sceneggiatura in una Serie Comica, accolte dalle note familiari di Where You Lead di Carole King (la sigla dello show) e da una ricostruzione della celebre veranda della casa di Stars Hollow. Il pubblico ha assistito a un momento divertente e tenero: un botta e risposta brillante in perfetto stile Gilmore.

"Venticinque anni fa andava in onda una serie chiamata Gilmore Girls, e apparentemente prese in ostaggio la stagione autunnale," ha esordito con ironia Lauren Graham. Alexis Bledel ha continuato il siparietto dicendo: "Nonostante il nostro dominio sull'autunno, era in realtà una serie molto piccola". "Nel senso che non avevamo soldi," ha precisato Graham. "Niente," ha confermato Bledel.

Tra battute sul budget ridotto, episodi girati con neve "finta e preziosa", e torte di compleanno riciclate dal vicino set di The Drew Carey Show, le due attrici hanno ricordato con affetto i tempi in cui giravano negli studi della Warner Bros. a Burbank, trasformati per l’occasione nella New England immaginaria della cittadina di Stars Hollow. "Risparmiavamo tutto l'anno per girare un episodio con la neve," ha ricordato Bledel. "E poi ER, che girava sullo stesso lotto, bagnava la strada e la lavava via" ha aggiunto Graham con tono ironico. "Devi lasciartelo alle spalle," le ha detto Bledel, mentre le telecamere inquadravano un divertito Noah Wyle, storico volto di ER, seduto tra il pubblico. "Ma loro avevano Clooney... potevano almeno lasciarci la dannata neve", ha ribattuto Graham facendo ridere il pubblico del Peacock Theatre di Los Angeles.

Una mamma per amica, una serie rimasta nel cuore dei fan

Andata in onda per la prima volta il 5 ottobre 2000, Una mamma per amica non fu inizialmente un successo clamoroso di ascolti. Ma la sua narrazione unica, fatta di dialoghi serrati, riferimenti pop e una dolce ma realistica rappresentazione dei rapporti familiari, ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio. Oggi, ogni autunno, migliaia di spettatori in tutto il mondo celebrano la "stagione Gilmore" con un rewatch, una calda copertina e magari una tazza di caffè gigante alla mano. Malgrado la sua enorme popolarità, la serie ha vinto solo un Emmy durante le sue sette stagioni, nel 2004, per il trucco. Ma questa serie è l'esempio che il successo non sempre si misura in premi.

In arrivo il documentario Searching for Stars Hollow

Proprio per celebrare i 25 anni della serie, è attualmente in produzione un documentario intitolato Searching for Stars Hollow. Il progetto vuole essere un tributo nostalgico ma anche un'esplorazione approfondita della storia, dell’impatto e dell'eredità culturale dello show. Con oltre 100 ore di girato già raccolto, il documentario includerà interviste a membri storici del cast come Kelly Bishop, Jared Padalecki, Keiko Agena e Chad Michael Murray. Durante il red carpet degli Emmy 2025, Lauren Graham ha confermato però che non prenderà parte al documentario spiegando: "Non faccio niente a cui il creatore del mio show non partecipi", riferendosi all’assenza di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino dal progetto.

Un futuro revival? Mai dire mai

Nel 2016 Netflix ha regalato ai fan Una mamma per amica – Di nuovo insieme, un revival in quattro episodi che ha riacceso la passione per la serie. Sebbene la creatrice Amy Sherman-Palladino non abbia mai escluso un nuovo capitolo, la realizzazione di un ulteriore revival resta complicata per via degli impegni degli attori principali. Tuttavia, questo anniversario potrebbe rimettere in moto qualcosa. Come ha dichiarato Lauren Graham sul red carpet: "Non riesco a credere che siano passati 25 anni. È emozionante. È un onore sapere che questa serie è ancora così amata". E forse le porte di Stars Hollow non si sono ancora chiuse del tutto.