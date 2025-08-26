TGCom24
News Serie TV

Una mamma per amica: In arrivo un documentario per celebrare i 25 anni della serie

Carolina Mautone

Diverse star di Una mamma per amica, come Kelly Bishop e Jared Padalecki, hanno partecipato al documentario Searching for Stars Hollow, dedicato all'amata serie tv: ecco cosa sappiamo e quando uscirà.

Una mamma per amica: In arrivo un documentario per celebrare i 25 anni della serie

Nel 2025 Una mamma per amica compie 25 anni e, per celebrare l'anniversario di questa iconica serie, è in arrivo un documentario che promette di far emozionare vecchi e nuovi fan. Si intitola Searching for Stars Hollow e, come anticipa The Hollywood Reporter, è ealizzato da Ink on Paper Studios. Il progetto è attualmente in produzione e si propone di ripercorrere la storia, l'impatto e l'eredità culturale della serie creata da Amy Sherman-Palladino.

Searching for Stars Hollow: Un tuffo nei ricordi di Una mamma per amica

Secondo le prime informazioni, Searching for Stars Hollow offrirà "uno sguardo sulla storia di una serie televisiva e dei suoi personaggi", includendo interviste inedite, analisi critiche e riflessioni sul significato culturale di Una mamma per amica (nota anche con il titolo originale di Gilmore Girls). Il documentario si propone come "il ritratto definitivo" della serie, andando ben oltre il semplice omaggio nostalgico.

Quali attori torneranno nel documentario

Tra gli attori che hanno già partecipato al documentario ci sono volti noti dello storico cast: Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester), Chad Michael Murray (Tristin Dugray), Keiko Agena (Lane Kim), Sally Struthers (Babette Dell), Liz Torres (Miss Patty), Emily Kuroda (Mrs. Kim), Rose Abdoo (Gypsy), Kathleen Wilhoite (Liz Danes), Matt Jones (Morgan) e Grant-Lee Phillips, l'indimenticabile menestrello di Stars Hollow. Non mancheranno neppure contributi dal dietro le quinte, con interviste a membri chiave della troupe come la regista Jamie Babbit, lo sceneggiatore e produttore Stan Zimmerman, le direttrici del casting Jami Rudofsky e Mara Casey, oltre a Kevin T. Porter, co-conduttore del popolare podcast Gilmore Guys.

Quando uscirà e cosa dobbiamo aspettarci

Alla regia troviamo Meghna Balakumar e Kevin Konrad Hanna, con la produzione affidata a Jim Demonakos e la produzione esecutiva a Adam F. Goldberg (già noto per The Goldbergs). Secondo quanto dichiarato da Balakumar, sono già state girate oltre 100 ore di materiale, con interviste che hanno rivelato storie, critiche e riflessioni che finora non erano mai emerse pubblicamente. Demonakos ha aggiunto che Searching for Stars Hollow "mostrerà come è nata Gilmore Girls, perché continua a essere così amata da più generazioni e in che modo il suo mix unico di umorismo, cuore e riferimenti pop ha creato una comunità di fan devota in tutto il mondo". Al momento non è stata annunciata una data ufficiale di uscita, ma gli autori stanno per lanciare una campagna Kickstarter per finanziare le fasi finali della produzione. Gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti attraverso la pagina pre-lancio del progetto.

Il successo di Una mamma per amica e le possibilità di un nuovo revival

Arrivata in tv negli Stati Uniti a ottobre del 2000, Una mamma per amica ha raccontato per sette stagioni il legame speciale tra Lorelai e Rory Gilmore, mamma e figlia interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel, nella pittoresca cittadina immaginaria di Stars Hollow. La serie ha avuto un revival nel 2016 con il progetto di Netflix Una mamma per amica - Di nuovo insieme, confermando l'amore del pubblico per i personaggi e l'universo creato da Sherman-Palladino. Si è parlato, in diverse occasioni, di un possibile nuovo revival (anche in virtù del finale semi-aperto del primo), possibilità che Sherman-Palladino non ha mai escluso ma che, secondo la creatrice, sarebbe molto difficile da realizzare a causa dei tanti e diversi impegni degli attori. Vedremo se questo anniversario smuoverà le acque.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
