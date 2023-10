Un'estate fa è un viaggio nella memoria: La nostra intervista a Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e Filippo Scotti

News Serie TV

Arriva oggi, 6 ottobre, su Sky e in streaming su NOW Un'estate fa, serie che punta sull'effetto nostalgia per raccontare un mistero lungo 30 anni: ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti.

I gol della nazionale di Italia '90, il campeggio con gli amici, le cotte estive, i falò in spiaggia. In un'epoca in cui tutto - dai giochi, alle fotografie, ai metodi di comunicazione - era analogico e richiedeva una certa manualità. Un'estate fa, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da oggi 6 ottobre, ci riporta indietro alla magica estate del 1990 con una storia a tinte crime che punta molto sull'effetto nostalgia. Ma non tutti i ricordi sono felici, e questa serie mostra anche come tutto può cambiare in un istante e rendere dolorosamente indimenticabile un'estate perfetta. Abbiamo intervistato i protagonisti Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e Filippo Scotti facendo con loro un viaggio nei ricordi e nel passato e parlando della sfida a cui Guanciale e Scotti non si sono sottratti: interpretare lo stesso personaggio in epoche diverse (il 1990 e oggi) ma con la coscienza e la mente di un avvocato cinquantenne. Cosa ricordano loro degli anni '90 e cosa cambierebbero, se potessero tornare indietro come fa il protagonita Elio? Ecco cosa ci hanno risposto.

Un'estate fa in bilico tra nostalgia e mistero: La trama

Un'estate fa - composta da 8 episodi che saranno rilasciati tutti i venerdì due a settimana - si svolge su due piani temporali: l'estate del 1990, quella della scomparsa dell' adolescente Arianna (Antonia Fotaras), e il presente, in cui Elio (Lino Guanciale) - ora un avvocato e padre di famiglia - deve affrontare il passato quando il corpo di Arianna, di cui era innamorato, viene rinvenuto. È l'ultimo ad aver visto Arianna in vita, e per questo è considerato da molti il suo assassino. Ma all'epoca fu trovato sotto shock e senza alcun ricordo di ciò che era successo. Dopo il rinvenimento del corpo della giovane, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell'infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni (e in questa linea temporale è interpretato da Filippo Scotti) ma la coscienza di un adulto. Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Quello che sa, mentre la sua mente continua a spostarsi nel tempo tra l'oggi e il 1990, è che qualcuno ucciderà Arianna e lui intende scoprire chi è stato, in modo da scagionarsi dell'accusa di essere lui l'assassino e, chissà, forse cambiare le cose.

Il resto del cast

Il cast di Un'estate fa è ricco e vario, perché molti personaggi hanno un proprio doppio, cioè la versione adulta nel presente e quella giovane nel passato. Oltre ai già citati Guanciale, Scotti, Pandolfi e Fotaras, comprende Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Tobia De Angelis, Martina Gatti, Luca Maria Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Alessio Piazza, Ginevra Francesconi, Francesco Foti, Denis Fasolo, Luciano Scarpa, Massimo De Santis, Francesco Della Torre, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Giulio Turbolente, Giovanni De Giorgi, Eleonora Giovanardi, Claudio Bigagli, Paolo Triestino, Elisabetta De Palo, Agnese Nano e Massimo Dapporto.

Un'estate fa è diretta da Davide Marengo e Marta Savina, creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini.