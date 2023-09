Un'estate fa, un giallo che scavalca i generi: Intervista a Valerio Cilio e ai registi Davide Marengo e Marta Savina

News Serie TV

Debutterà il 6 ottobre su Sky e in streaming su NOW Un'estate fa, serie che fa dei contrasti e del mix dei generi i suoi punti di forza: ne abbiamo parlato con l'head writer e i registi in questa nostra intervista video.

Non è un giallo convenzionale Un'estate fa, la nuova serie Sky Original in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal prossimo 6 ottobre. E ve ne accorgerete fin dal primo episodio che mescola e alterna sapientemente generi, colori, luci ed epoche per introdurre una storia che gli autori definiscono "un thriller transgenerazionale". Sì perché Un'estate fa prova a tenere incollati allo schermo gli spettatori con un mistero che attraversa tre decenni - dal 1990 a oggi -, quello della misteriosa scomparsa di una ragazza e degli strascichi che questo evento traumatico porta nelle vite dei suoi amici. A guidare un corposo cast ci sono Lino Guanciale e Filippo Scotti che interpretano lo stesso personaggio (il protagonista Elio) rispettivamente oggi e nel 1990. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con l'head writer Valerio Cilio (già sceneggiatore delle serie Sky Christian e Gomorra: La Serie nonché del recente film Denti da squalo) e con Davide Marengo (Boris, Il cacciatore) e Marta Savina (Summertime) che si sono alternati alla regia degli 8 episodi che compongono la serie. Ci hanno parlato dei bei contrasti che la attraversano e dell'inevitabile paragone con Twin Peaks (il binomio anni '90/ragazza trovata nei pressi di un lago ci è sembrato un omaggio evidente). 'Chi ha ucciso Arianna?' è il nuovo 'Chi ha ucciso Laura Palmer?". Ascoltate cosa ci hanno risposto guardando qui sotto la nostra intervista video.





Un'estate fa: La trama ufficiale e il cast

Ma di cosa parla esattamente Un'estate fa? Di seguito vi riportiamo la trama ufficiale:

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna (Antonia Fotaras), tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti – È stata la mano di Dio) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla.

Un'estate fa è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina, creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Realizzata con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia. L'appuntamento è per il 6 ottobre su Sky e in streaming su NOW.