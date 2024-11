Un'anteprima della serie prequel di Alien, The Bear 4 e la nuova serie con Ellen Pompeo in un promo di Disney+

News Serie TV

Per festeggiare il quinto compleanno, Disney+ ha pubblicato un promo che ci ricorda tutte le novità che vedremo sulla piattaforma nel 2025: ecco le anticipazioni più interessanti.

Il 2025 di Disney+ sarà ricco di novità per tutti i gusti. In occasione dell'anniversario dei cinque anni dal lancio del servizio di casa Disney, sui canali social della piattaforma è stato condiviso un promo che ci ricorda tutte le serie tv che arriveranno in streaming il prossimo anno. Che si tratti di grandi ritorni di serie premiate, come The Bear, o di novità assolute come la serie prequel di Alien, intitolata Alien: Earth, le emozioni sono assicurate. Guardate qui sotto il promo e scoprite i tanti titoli da non perdere.

Il 2025 di Disney+: Cosa ci aspetta

Il promo di 2 minuti mostra alcune immagini in anteprima assoluta di varie serie dei brand più rappresentativi di Disney+ come Marvel, Star Wars, Hulu e FX. Diamo così una sbirciata alla seconda stagione di Andor (in arrivo il 23 aprile), veniamo catapultati nuovamente nella frenetica cucina di Carmy di The Bear e diamo un'occhiata alla seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, a quella di Piccoli Brividi e all'ultima avventura di June di The Handmaid's Tale (vi ricordiamo, però, che in Italia la serie non è su Disney+, bensì su TIMVision e Prime Video). Il 4 dicembre, inoltre, debutta la nuova serie di Star Wars Skeleton Crew.

Da Alien: Earth a Good American Family con Ellen Pompeo: Le nuove serie in arrivo

Tra i titoli più attesi che si mostrano in anteprima nella clip ci sono anche le serie Marvel Daredevil: Rinascita, che debutterà su Disney+ in Italia il 5 marzo 2025, e Ironheart, che dovrebbe arrivare il 25 giugno. Nella prima Charlie Cox interpreta un avvocato non vedente con abilità potenziate che combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk, interpretato da Vincent D’Onofrio, persegue i suoi impegni politici a New York. Nella seconda Dominique Thorne è una giovane inventrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man.

Glen Powell, inoltre, sarà protagonista della comedy Chad Powers in cui interpreta un quarterback in una squadra di football universitaria che, dopo aver rovinato la sua carriera a causa di un pessimo comportamento, si traveste ed entra in una squadra del Sud in difficoltà. Good American Family (precedentemente nota come Natalia e prima ancora come Orphan) è il titolo definitivo della nuova miniserie che coinvolge la star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo come protagonista e produttrice esecutiva: è basata sulla storia vera di Natalia Grace, la bambina con una rara forma di nanismo adottata da una coppia de Midwest. Ma mentre iniziano a crescere la bambina insieme ai loro tre figli biologici, i due coniugi iniziano lentamente a credere che potrebbe non essere chi dice di essere.

Diamo un primo sguardo anche alla nuova serie Paradise, con l'ex star di This is Us Sterling K. Brown. Quest'ultimo ritrova qui il creatore di This is Us Dan Fogelman e interpreta il capo della sicurezza di un ex presidente. Infine vediamo alcune immagini di Alien: Earth, la serie di FX che amplierà ulteriormente il franchise di fantascienza creato da Ridley Scott raccontando una storia prequel ambientata sulla Terra. Il cast è guidato dalla protagonista Sydney Chandler nel ruolo di Wendy (un meta-umano che ha il cervello e la coscienza di un bambino ma il corpo di un adulto).