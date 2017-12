Un altro addio nel cast di Legends of Tomorrow

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni del nono episodio della stagione 3 di DC's Legends of Tomorrow, Beebo the God of War.

La vita nell'Arrowverse certamente non è facile ma quanto sta accadendo tra i membri della Waverider comincia a destare non poche preoccupazioni. Appena una settimana dopo la sofferta uscita di scena di Victor Garber e del suo amato personaggio, Martin Stein, DC's Legends of Tomorrow ha detto addio anche all'altra metà di Firestorm, Jefferson 'Jax' Jackson, interpretato fin dal primo episodio da Franz Drameh.

Nell'episodio della terza stagione in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, Beebo the God of War, l'ultimo prima della pausa natalizia (la programmazione ripartirà a febbraio), Jax ha continuato a fare i conti con la perdita di Stein, morto durante il mega crossover Crisis on Earth-X. Dopo essersi imbattuto in una versione più giovane del professore, Jax ha consegnato al suo amico una lettera di avvertimento da aprire in futuro, ma lui ha preferito bruciarla, sapendo che avrebbe vissuto una vita piena prima della sua ora. Il ragazzo, che ha perso i suoi superpoteri quando la matrice Firestorm è stata scissa, ha deciso quindi di lasciare i compagni, determinato a intraprendere una nuova avventura.

Quelli di Drameh e Garber non saranno gli unici adii nella terza stagione di Legends of Tomorrow. In un messaggio pubblicato lo scorso mese su Instagram, Wentworth Miller ha dichiarato: "In questo momento sto girando alcuni dei miei ultimi episodi come Captain Cold/Leonard Snart... Ringrazio - ora e in anticipo - il cast di talento e la laboriosa crew. Grazie. Ho trascorso momenti straordinari interpretando questo personaggio".