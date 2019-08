Un'altra serie Marvel potrebbe seguire Agents of S.H.I.E.L.D. su ABC

News Serie TV

La serie con Clark Gregg si concluderà nel 2020 con la settima stagione.

Il 2020 sarà l'anno in cui gli agenti dello S.H.I.E.L.D. si prenderanno una pausa dalle loro avventure, almeno in tv. In vista della conclusione - con la settima stagione - di Agents of S.H.I.E.L.D., la presidente Karey Burke ha rivelato al TCA press tour estivo che ad ABC si sta valutando la possibilità di realizzare un'altra serie Marvel che ne prenda il posto.

"Ho parlato con Marvel e ci stiamo confrontando attivamente su un progetto in particolare" ha detto Burke, aggiungendo che il personaggio al centro della storia sarebbe "qualcosa di completamente nuovo". Ulteriori dettagli non sono stati resi noti, e questo non dovrebbe sorprendere visto che stiamo parlando della Marvel. Tuttavia, il sempre ben informato Deadline riporta che si tratterebbe di una serie al femminile.

Al momento non è chiaro se possa trattarsi dello stesso progetto di cui si era vociferato lo scorso anno - una serie indipendente incentrata su un gruppo di personaggi femminili pescati nel vastissimo Universo Marvel. Si era detto anche che a scriverla sarebbe stato Allan Heinberg, lo sceneggiatore di Wonder Woman. Non dimentichiamo poi che ABC ha proposto Agent Carter, una serie di due stagioni con il personaggio di Hayley Atwell al centro della scena.