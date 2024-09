Twilight: Netflix ordina ufficialmente lo spin-off Midnight Sun

News Serie TV

Stephenie Meyer, autrice dei romanzi della celebre serie, darà il suo contributo come produttrice esecutiva.

È ufficiale, finalmente: le storie del mondo di Twilight torneranno sugli schermi. Netflix ha ordinato Midnight Sun, serie animata basata sull'omonimo romanzo del 2020 scritto da Stephenie Meyer, il quale riprende gli avvenimenti di Twilight, primo libro dell'omonima saga, raccontandoli dal punto di vista del vampiro Edward Cullen invece che da quello di Bella Swan.

Midnight Sun: Cosa sappiamo dello spin-off di Twilight?

Il progetto, in sviluppo da quasi un anno e mezzo, è nelle mani della sceneggiatrice di Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica e The Walking Dead: World Beyond Sinead Daly, la quale ne sarà anche produttrice esecutiva con Meyer e Meghan Hibbett. La storia, per chi non la conoscesse, inizia con l'arrivo al liceo di Forks di Bella, una nuova studentessa che incuriosisce Edward, un vampiro la cui vita eterna scorre monotona. Quando Edward - dotato del potere di leggere la mente e ascoltare i pensieri altrui - si rende conto di non avere accesso a quello che accade nella mente di Bella, quella che in principio è una semplice curiosità diventa rapidamente un'ossessione.

La serie Twilight, ovviamente, ha dato vita a una saga cinematografica di enorme successo con Robert Pattinson e Kristen Stewart nei due ruoli principali. A Twilight, uscito nel 2008, sono seguiti New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn - Parte 1 (2011) e Breaking Dawn - Parte 2 (2012).