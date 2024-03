Twilight: La serie tv basata sui libri di Stephenie Meyer non sarà come ve l'aspettate

News Serie TV

Il vice presidente di Lionsgate, Michal Burns, ha finalmente aggiornato i fan sull'adattamento tv dei libri che raccontano la storia del vampiro Edward Cullen e di Bella Swan: ecco le ultime novità.

Da diversi mesi si rincorrono le chiacchiere su una serie tv basata sulla saga letteraria di Twilight nata dalla penna di Stephenie Meyer. Come sappiamo, la storia ha già ispirato cinque film campioni di incassi che, tra il 2008 e il 2012, hanno lanciato le carriere dei protagonisti Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner. Solo adesso, però, arriva una notizia ufficiale che lascerà un po' spiazzati i fan. Michael Burns, vicepresidente di Lionsgate, durante una conferenza stampa ha confermato che, in effetti, la casa di produzione sta lavorando a una serie tv basata su Twilight. La serie in questione, tuttavia, non sarà live-action bensì animata. "Penso che ci sarà molto interesse al riguardo", ha detto convinto il dirigente.

Twilight: Cosa sappiamo sulla serie tv

Tutto fumo e niente arrosto, quindi, per le mille teorie e i fanta-casting che in questi mesi avevano affollato i social. C'è chi era arrivato persino a ipotizzare il coinvolgimento di due attori come Jacob Elordi e Jenna Ortega in seguito alle dichiarazioni della regista del primo film, Catherine Hardwicke, che aveva semplicemente espresso le sue preferenze per un ipotetico reboot. Trattandosi di una serie animata, invece, ogni ipotesi sul cast sfuma. Al massimo si possono immaginare gli attori che presteranno le voci ai protagonisti di cui, comunque, ancora non si sa nulla.

Dalle notizie precedenti, sappiamo che questo nuovo progetto - che non ha ancora una rete o una piattaforma streaming di riferimento - dovrebbe coinvolgere come produttori esecutivi Wyck Godfrey ed Erik Feig e come consulente l'autrice dei libri. Feig è l'ex co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group, mentre Godfrey e la sua società di produzione Temple Hill hanno prodotto i cinque film di The Twilight Saga.

Il successo di The Twilight Saga

La saga letteraria fantasy iniziale - incentrata sulla storia d'amore all'apparenza impossibile tra un vampiro e un'adolescente umana - comprende quattro romanzi cioè Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn pubblicati tra il 2005 e il 2008. Meyer ha poi pubblicato Life and Death: Twilight Reimagined nel 2015, che ha scambiato di genere i due personaggi principali Bella ed Edward, e nel 2020 Midnight Sun che raccontava la storia del primo libro dal punto di vista di Edward. Al cinema sono usciti cinque film che hanno incassato oltre 3,3 miliardi di dollari a livello globale e sono diventati un enorme fenomeno pop per un'intera generazione.

Si espande anche il franchise di John Wick

Michael Burns, inoltre, ha rivelato che Lionsgate ha in programma anche di espandere ulteriormente il franchise di John Wick con una nuova serie. "Penso che espanderemo uno dei nostri grandi franchise d'azione con Keanu Reeves, penso che sarà una serie televisiva", ha detto il dirigente durante la conferenza stampa senza specificare, per il momento, ulteriori dettagli.