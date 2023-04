Twilight: In sviluppo una serie tv basata sulla saga fantasy di Stephenie Meyer

News Serie TV

I vampiri della Twilight Saga potrebbero arrivare presto anche in tv: Dopo i 5 film, Lionsgate TV starebbe lavorando a un adattamento televisivo dei libri di successo.

A Hollywood continua la reboot mania e l'occhio è caduto su un'altra saga fantasy di grande successo. The Hollywood Reporter svela che Lionsgate Television starebbe lavorando a una serie tv basata sulla saga di Twilight dell'autrice Stephenie Meyer, già adattata per il grande schermo in cinque film che hanno incassato oltre 3,3 miliardi di dollari a livello globale. L'adattamento tv sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo.

The Twilight Saga diventa una serie tv: I primi dettagli

Alla potenziale serie sta lavorando direttamente lo studio di produzione che detiene i diritti del franchise, perciò il progetto non è ancora collegato a una rete o a una piattaforma. Lionsgate prevede di seguirne lo sviluppo e poi venderlo al miglior offerente, e intanto sta cercando uno showrunner. Secondo quanto riferito da fonti quaificate a The Hollywood Reporter, Wyck Godfrey ed Erik Feig sarebbero coinvolti come produttori esecutivi. Feig è l'ex co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group, mentre Godfrey e la sua società di produzione Temple Hill hanno prodotto i cinque film di The Twilight Saga. Il progetto, inoltre, dovrebbe coinvolgere anche l'autrice dei libri Stephenie Meyer.

Il successo di Twilight e la mania dei reboot

La saga letteraria fantasy iniziale - incentrata sulla storia d'amore all'apparenza impossibile tra un vampiro e un'adolescente umana - comprende quattro romanzi cioè Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn pubblicati tra il 2005 e il 2008. Meyer ha poi pubblicato Life and Death: Twilight Reimagined nel 2015, che ha scambiato di genere i due personaggi principali Bella ed Edward, e nel 2020 Midnight Sun che raccontava la storia del primo libro dal punto di vista di Edward. Al cinema sono usciti cinque film tra il 2008 e il 2012 che hanno lanciato le carriere dei protagonisti Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner.

Sebbene non sia ancora specificato, la potenziale serie ha tutta l'aria di essere un remake dei film, basandosi direttamente sui libri. La strategia seguita sembra essere la stessa che Warner Bros. ha recentemente adottato con il franchise di Harry Potter, ordinando una serie basata sulle opere di J.K. Rowling, con una stagione per ciascun volume.