Intervista esclusiva a Federico Cesari: Dopo SKAM e Tutto chiede salvezza, la laurea in medicina e il cinema

A Giffoni abbiamo incontrato Federico Cesari che ci ha parlato dei ruoli che ama interpretare, dei progetti futuri e di come ha coltivato la carriera di attore riuscendo anche a diventare dottore.

Provando a cercare Federico Cesari su Wikipedia leggerete che è un "attore e medico italiano". Non avete letto male, perché la star di SKAM Italia e Tutto chiede salvezza qualche settimana fa è riuscito anche a raggiungere l'ambizioso traguardo della laurea in medicina. Nel frattempo, in questi anni, lo abbiamo visto in diversi ruoli sul piccolo schermo e in streaming (ricordiamo Anni da cane di Prime Video e la fiction Buongiorno, mamma! di Canale 5). "Adesso ho tanto tempo libero da non sapere cosa farne", ha confessato in un'intervista concessa a noi di Comingsoon.it, che vedete qui in basso. Noi gli abbiamo consigliato di continuare a investire il suo tempo in nuovi progetti, perché vedere un ragazzo di 26 anni così talentuoso, propositivo e sensibile (nei suoi personaggi, ci ha detto, ama portare la sua sensibilità) è una vera gioia.





SKAM Italia e Tutto chiede salvezza: Federico Cesari si racconta a Giffoni

Ospite del Giffoni Film Festival, Cesari ha soddisfatto le curiosità dei giovani giurati riuniti per incontrarlo in Sala Truffaut, raccontandosi a 360 gradi e non nascondendo le sue debolezze. Ha parlato soprattutto di SKAM Italia e di Tutto chiede salvezza, le serie che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Nella prima interpreta Martino, ruolo che riprenderà nella sesta stagione in arrivo prossimamente su Netflix. "A SKAM devo tutto. È una famiglia. Eppure per arrivarci ho fatto il giro largo, perché prima avevo fatto il provino per Giovanni e per altri ruoli, poi si sono tutti convinti per Martino", ha svelato.

In Tutto chiede salvezza (che tornerà con una seconda stagione) interpreta Daniele, un ragazzo problematico e sensibile, che in seguito ad un episodio psicotico viene ricoverato per sette giorni in regime di TSO nel reparto psichiatrico di un ospedale romano. Questo ruolo lo ha segnato profondamente. "Dopo aver girato la serie ho iniziato un percorso di psicoanalisi. Per me c'è un prima e un dopo", ha confessato. Gli studi di medicina lo hanno aiutato molto. "Avevo familiarità con gli ambienti del mondo psichiatrico. Ho lavorato molto su me stesso. Ho dovuto smantellare i muri che mi circondavano", ha aggiunto. A chi gli ha chiesto qualche anticipazione sulla seconda stagione, ha risposto: "Non posso ancora svelare molto ma posso dire che il racconto continua in linea diretta. Daniele avrà vesti simili ma diverse responsabilità a cui adempiere".

I prossimi progetti sul grande e piccolo schermo

Nonostante la laurea in medicina, Federico Cesari ora vuole concentrarsi sulla carriera di attore. "La specializzazione, durante la quale dovrei lavorare come medico, non mi permetterebbe di continuare a recitare", ha spiegato. Oltre alle nuove stagioni di SKAM Italia e Tutto chiede salvezza, sono ben tre i film dove lo vedremo prossimamente: Greta e le favole vere di Berardo Carboni, La poetessa dei Navigli - sulla vita di Alda Merini - in cui interpreta Arnoldo Mondadori - e quello firmato da Claudio Bisio, L'ultima volta che siamo stati bambini, presentato proprio a Giffoni. "Nel film di Bisio interpreto un soldato fascista, un ruolo tragicomico e diverso dai miei soliti", ci ha anticipato.