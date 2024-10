Tutto chiede salvezza 3 non ci sarà: La serie Netflix è stata cancellata, le parole del regista

News Serie TV

Il regista e sceneggiatore di Tutto chiede salvezza, Francesco Bruni, con un post su Instagram ha fatto sapere che la serie con Federico Cesari non andrà oltre la seconda stagione, uscita lo scorso settembre: ecco cosa sappiamo.

Una brutta notizia per chi si era affezionato a Daniele, Nina, Matilde e a tutti gli altri personaggi della cosiddetta "nave dei pazzi" che tanto ci ha fatto commuovere in Tutto chiede salvezza. La serie Netflix, prodotta da Picomedia e basata sul romanzo di Daniele Mencarelli, non avrà una terza stagione. A dare la notizia della cancellazione, arrivata dopo due stagioni molto apprezzate dal pubblico, è stato il regista e sceneggiatore Francesco Bruni con un post su Instagram.

Tutto chiede salvezza cancellata: Le parole di Francesco Bruni

Bruni ha ringraziato i fan nel suo post, come anche Picomedia e Netflix, facendo intendere che gli autori avevano già in mente una continuazione e lasciando aperta la porta, in futuro, per altri racconti. Questa la sua dichiarazione:

"Rispondo alle vostre innumerevoli domande per dirvi che purtroppo NON ci sarà una terza stagione di Tutto chiede salvezza. Noi scivoliamo con discrezione dietro il sipario come Matilde, ringraziando voi, che ci avete accompagnato e sostenuto con continuo, incredibile affetto; e ringraziamo anche Picomedia e Netflix per averci concesso questa bellissima opportunità. Voi rimarrete con la curiosità di sapere se Daniele starà con Nina o con Angelica, se Maria crescerà felice, se Matilde è viva, se Alessandro tornerà a camminare, se Gianluca troverà l'Amore, e via dicendo per tutti questi amatissimi personaggi (e magnifici attori). Noi sceneggiatori lo sappiamo, e chissà che un domani non troveremo il modo di raccontarlo, speriamo non al bar. Grazie ancora, sono stati anni indimenticabili.

Il post è accompagnato da numerosi commenti, compresi quelli del protagonista Federico Cesari e di altri attori del cast come Filippo Nigro, Fotinì Peluso e Carolina Crescentini che hanno risposto con l'emoticon di un cuore.

Come è finita la storia di Daniele

Scritta da Francesco Bruni con Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro e da lui diretta, la seconda stagione di Tutto chiede salvezza ha riportato Federico Cesari nei panni di Daniele Cenni due anni dopo il periodo sotto regime di TSO che aveva trascorso in un reparto psichiatrico nella prima stagione. Il protagonista, tornato in corsia nei panni però di un tirocinante infermiere, ha dovuto dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita e di poter essere un buon padre per la piccola Maria, la bambina nata dalla relazione con Nina (Fotinì Peluso). Nei cinque episodi della seconda stagione le vite dei personaggi già conosciuti si sono intrecciate con quelle di nuovi personaggi, come l'enigmatica Matilde (Drusilla Foer). Alla fine Daniele, grazie alla figlia di Mario, Angelica (Valentina Romani), ha pubblicato il suo libro. Lo abbiamo lasciato sul palco, alla presentazione della sua opera, ma non sappiamo se è rimasto in una relazione con Angelica oppure se si è riavvicinato alla madre di sua figlia, Nina, pure presente nel pubblico. Allo stesso modo, il finale della seconda stagione non ha chiarito se Matilde è viva e si trova sul palco con Daniele o se non sia sopravvissuta al suo tentativo di suicidio. Come ha detto Bruni, rimarremo con questi dubbi. Almeno per il momento.