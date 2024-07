Tutto chiede salvezza 2: La nostra video intervista a Federico Cesari, Fotinì Peluso e Daniele Mencarelli a Giffoni

News Serie TV

Abbiamo intervistato i protagonisti e lo sceneggiatore della seconda stagione di Tutto chiede salvezza, presentata in anteprima alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival: ecco cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi.

Netflix ha scelto ancora una volta la colorata e frizzante cornice del Giffoni Film Festival per condividere con il pubblico dei più giovani Tutto chiede salvezza. L'apprezzata serie venne presentata proprio a Giffoni per la prima volta nel 2022 e, due anni dopo, torna dove è iniziato il suo viaggio in attesa della seconda stagione, dal 26 settembre in streaming su Netflix. I protagonisti Federico Cesari e Fotinì Peluso, insieme all'autore del romanzo e sceneggiatore Daniele Mencarelli, hanno presentato in anteprima il primo episodio del nuovo capitolo e hanno condiviso con noi di Comingsoon.it le emozioni in vista dell'uscita e qualche anticipazione sui temi presenti (alcuni nuovi, come quello dell'identità di genere nei contesti sanitari e di ricovero che ha avuto il compito di rappresentare la new entry Drusilla Foer). Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva in cui Federico Cesari, tra le altre cose, ha parlato del suo percorso di studi che lo ha portato a laurearsi in medicina parallelamente alla sua carriera da attori. Gli abbiamo chiesto se, dopo aver girato Tutto chiede salvezza, ha pensato di tentare la specializzazione in psichiatria. Scoprite cosa ci ha detto.



Tutto chiede salvezza: Da dove riparte la seconda stagione

La seconda stagione di Tutto chiede salvezza, prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni, si svolge nell'arco di cinque settimane ed è ambientata circa due anni dopo i fatti del finale della prima stagione. È composta da 5 episodi, ciascuno per ogni settimana in cui si sviluppa il racconto. In questo arco di tempo Daniele (Federico Cesari) dovrà dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita e di poter essere un buon padre per la piccola Maria, la bambina nata dalla relazione con Nina (Fotinì Peluso). 5 settimane durante le quali le vite dei personaggi già conosciuti si intrecceranno a quelle dei nuovi, tra il reparto di psichiatria e il mondo esterno.

Ritroviamo Daniele che, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e sta per entrare come tirocinante proprio nell'ospedale in cui era stato ricoverato. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo. Il suo tempo come paziente sarà davvero finito?

Il cast e i nuovi personaggi

La seconda stagione coinvolge importanti new entry nel cast come Drusilla Foer che interpreta Matilde, donna nata nel corpo di un uomo che, per la legge italiana, deve comunque essere ricoverata nel reparto maschile. Instaurerà con Daniele un rapporto particolare che inizierà in modo piuttosto burrascoso. Ci saranno inoltre Valentina Romani (Angelica), Vittorio Viviani (Armando), Samuel Di Napoli (Rachid, calciatore problematico) e Marco Todisco (Paolo).