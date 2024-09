Tutto chiede salvezza 2 su Netflix: Celebrare la malattia mentale, oltre i pregiudizi

News Serie TV

La seconda stagione della serie basata sul romanzo di Daniele Mencarelli continua a raccontare un viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri attraverso alti e bassi e debolezze. Tra le new entry Drusilla Foer nei panni di Matilde, un personaggio potentissimo.

Per descrivere la seconda stagione di Tutto chiede salvezza, disponibile da oggi 26 settembre in streaming su Netflix, ci piace prendere in prestito il verbo che Daniele Mencarelli - autore dell'omonimo romanzo e sceneggiatore della serie - ha usato parlando di come si è approcciato a questo secondo capitolo della storia di Daniele (Federico Cesari). Introducendo la serie in anteprima al Giffoni Film Festival lo scorso luglio, l'autore aveva detto di voler "celebrare la malattia mentale come momento di condivisione" e "celebrare quei personaggi e quei temi della prima stagione". Per Mencarelli, dunque, la serie Netflix è stata anche un'occasione per fare divulgazione su temi che spesso rimangono nell'ombra, come nell'ombra rimangono le tante persone che ogni giorno vivono rinchiuse nella prigione dei loro disagi psichici. Introducendo nuove dinamiche e nuovi personaggi, questo secondo capitolo continua a raccontare il viaggio sulla "nave dei pazzi" del suo protagonista e delle persone che lo circondano, senza volerci insegnare nulla ma semplicemente mostrandoci quel mix di realtà e finzione che tanto ci aveva commosso già nella prima stagione.



Tutto chiede salvezza 2: Stagione 2: Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix -HD

Tutto chiede salvezza: La trama della seconda stagione

Scritta da Francesco Bruni con Mencarelli e Daniela Gambaro e da lui diretta, la seconda stagione di Tutto chiede salvezza riporta Federico Cesari nei panni di Daniele, il quale, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e sta per entrare come tirocinante proprio nell'ospedale in cui era stato ricoverato. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo. Deve dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita e di poter essere un buon padre per la piccola Maria, la bambina nata dalla relazione con Nina (Fotinì Peluso). Ha cinque settimane (raccontate nei rispettivi 5 episodi) per dimostrare al giudice che può essere un padre affidabile. Ma il suo tempo come paziente è davvero finito o la sua vita rischierà di andare nuovamente fuori dai binari?

Il cast: Chi torna

Oltre a Daniele e Nina, ritroviamo Mario (Andrea Pennacchi), Gianluca (Vincenzo Crea), Giorgio (Lorenzo Renzi), Madonnina (Vincenzo Nemolato) e Alessandro (Alessandro Pacioni), che nel ciclo inaugurale hanno condiviso la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele. A loro si aggiungono Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia), che tornano nei ruoli degli infermieri del reparto, mentre Filippo Nigro e Raffaella Lebboroni saranno di nuovo il Dott. Mancino e la Dott.ssa Cimaroli. Tornano inoltre Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella) e Giacomo Mattia (Giovanni), rispettivamente madre, padre, sorella e fratello di Daniele, e Carolina Crescentini nel ruolo della mamma di Nina, Giorgia.

I nuovi personaggi e le aggiunte al cast

Valentina Romani è Angelica, la ragazza che Daniele incontra sulla tomba di Mario, è la figlia del suo maestro e nutre nei confronti del padre un odio profondo. Starà a Daniele cercare di mostrarle l’altra faccia della medaglia, il lato poetico e sensibilissimo che rendeva speciale lo sguardo di suo padre.

Drusilla Foer è Matilde. Anche se veste e si comporta come una signora, Matilde è ospite del reparto maschile di Villa San Francesco, dato che all’anagrafe si chiama Andrea. Matilde è preda di crisi violentissime dovute a un passato di eccessi e dissolutezza, figli di un mondo (gli anni ‘70) che in apparenza sembrava carico di ideali e che si è invece dissolto. L’incontro con Daniele è disastroso: il tirocinante dovrà sopportare i suoi attacchi e i suoi commenti acidi, e solo grazie a una paziente determinazione riuscirà a capire come mai sia stato eletto da Matilde a capro espiatorio.

Samuel Di Napoli è Rachid. Algerino e coetaneo di Daniele, è un ex prodigio del calcio. Ha esordito a sedici anni nell’Olympique Marsiglia, dove è rimasto fino a che non ha cominciato a rubare negli spogliatoi, finendo per essere espulso dalla squadra. Portato in Italia da un procuratore senza scrupoli, è stato abbandonato quando è stato chiaro che per lui non c’era più posto nemmeno in serie B o C. Da allora Rachid ha vissuto per strada, da solo, accumulando una dose di rabbia tale da mettere a soqquadro l’intero reparto.

Vittorio Viviani è Armando. Cavallaro e scommettitore incallito, è finito in reparto dopo uno sfratto che lo ha messo in ginocchio ma non ha nessuna patologia psichiatrica. Cimaroli e Mancino accettano di tenerlo nella speranza di trovargli una sistemazione consona, quella che Armando definisce “un posto dove mori’ in pace”.

Marco Todisco è Paolo. Laureato in matematica pura, soffre di una forte depressione, aggravata da una totale incapacità di relazionarsi con l’altro sesso. Si integra bene nel gruppo dei pazienti, essendo nei loro confronti sempre collaborativo e gentile.