Tutto chiede salvezza 2 a Giffoni: I protagonisti presentano la seconda stagione

News Serie TV

Federico Cesari, Fotinì Peluso e lo scrittore Daniele Mencarelli hanno incontrato i giovani giurati del Giffoni Film Festival e la stampa per parlare in anteprima del secondo capitolo della serie basata sull'acclamato romanzo in arrivo su Netflix il 26 settembre.

La malattia mentale come tema da celebrare. L'educazione sentimentale e quella alla diversità. L'identità di genere nei contesti sanitari. Sono tanti i temi su cui invita a fare una riflessione la seconda stagione di Tutto chiede salvezza, attesissima dal pubblico e presentata in anteprima al Giffoni Film Festival. Dopo aver visto il primo episodio del nuovo capitolo insieme ai giovani giurati del festival, i protagonisti Federico Cesari e Fotinì Peluso, lo scrittore e sceneggiatore della serie Daniele Mencarelli, il regista Francesco Bruni e la new entry Drusilla Foer (questi ultimi due in collegamento) hanno condiviso le emozioni della seconda stagione anticipando qualcosa su ciò che vedremo dal 26 settembre in streaming su Netflix.

Tutto chiede salvezza 2: La crescita dei personaggi

La seconda stagione di Tutto chiede salvezza riparte due anni dopo il finale della prima. Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo mentre si contendono l’affidamento della bambina, Daniele ha scelto di diventare infermiere e, grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. "Non vedevo l’ora di tornare nei panni di Daniele. Avevo grandissime aspettative per questa nuova stagione e non posso negare che le difficoltà sono state tante, anche per me. Non è stato semplice far conciliare il Daniele della prima stagione con quello della seconda. Qui lo ritroviamo mentre assume nuove responsabilità molto importanti, sia come infermiere che come padre. Volevo dare continuità al personaggio, provando a contenere quell’emotività che lo contraddistingue. Spero di esserci riuscito", ha riflettuto Federico Cesari.

A proposito del cambiamento di Nina, che ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi agli studi ed è diventata madre, Fotinì Peluso ha detto: "Per lei c'era la necessità di cambiare. La ritroviamo più aperta verso il prossimo, mentre nella prima stagione viveva in un universo parallelo fatto di distorsione e sfiducia". L'attrice ha anticipato che, soprattutto dal secondo episodio in poi, la sua Nina farà un passo molto importante e, a proposito della maternità, ha ammesso che non è stato facile per lei calarsi nei panni di una madre.

Perché una seconda stagione? Lo spiegano Francesco Bruni e Daniele Mencarelli

"Dopo il finale della prima stagione sentivamo che quella storia non finisse lì e speravamo che il riscontro ci permettesse di andare avanti e così è stato. Il pubblico ha amato tutti i personaggi, e quindi l’idea è stata di farli tornare. Ci siamo divertiti molto a pensare cosa potesse essere successo nelle loro vite", ha dichiarato il regista Francesco Bruni. Mencarelli ha aggiunto che continuare il racconto era qualcosa di "doveroso". "Affrontare solo il TSO sarebbe stato un racconto parziale. Tutti quelli che passano di lì poi hanno una vita fuori. Anzi, abbiamo", ha detto lo scrittore che ha usato anche la parola "celebrare" parlando della malattia mentale e di chi ci si approccia ogni giorno. "Mi era rimasta la volontà di celebrare quei personaggi e quei temi. Anche nella seconda stagione, tante cose appartengono alla realtà, tante cose sono inventate, ma la malattia mentale è un tema che merita di essere celebrato come momento di grande condivisione", ha concluso.

Drusilla Foer e la sua Matilde, "un personaggio tormentato, ringhioso e malinconico"

Grande novità della nuova stagione di Tutto chiede salvezza è l’ingresso di Drusilla Foer nel ruolo di Matilde che è "un uomo geneticamente, anche se ha apportato al proprio corpo delle modifiche", come descrive il personaggio la stessa Foer in collegamento con la sala stampa. Foer ha parlato del suo personaggio anche come "molto tormentato, ringhioso, malinconico, con delle note di dolcezza, di protezione". La sua aggressività, ha spiegato, deriva da un enorme dolore che poi si svilupperà nella serie. È stato interessante, per la sua interprete, confrontarsi con le esperienze personali e con quelle di persone a lei vicine per interpretare Matilde. "È un personaggio completo che mi ha costretto a riprendere tanti pezzetti da tante esperienze di vita di tanti amici, avuti e persi", ha raccontato l'attrice che ha dovuto trasformarsi come non l'avevamo mai vista prima. "Non è stato difficile rinunciare al mio aspetto patinato, da soubrette, anzi sono stata felice di demolire quello stereotipo, piena di energia per cancellare quello che avevo fatto fino ad oggi, e esprimere la complessità. Ma accetto volentieri le sfide e in questo caso mi sono affidata completamente a Francesco Bruni che mi ha messo molta tranquillità", ha aggiunto.

Continuate a seguirci per non perdere le nostre interviste al cast e allo sceneggiatore di Tutto chiede salvezza.