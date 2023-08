Tutto chiede salvezza 2, iniziate le riprese: Drusilla Foer, Valentina Romani e altre aggiunte al cast

News Serie TV

La serie Netflix basata sull'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli tornerà in streaming prossimamente con la seconda stagione.

Via alle riprese della seconda stagione di Tutto chiede salvezza, la serie prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni basata sull'omonimo romanzo di successo di Daniele Mencarelli. Lo ha annunciato Netflix svelando una lunga lista di new entry che arricchiranno il già prezioso cast dei prossimi episodi: Drusilla Foer (nel ruolo di Matilde, sopra nella prima foto con Federico Cesari), la star di Mare Fuori Valentina Romani (che sarà Angelica), Vittorio Viviani (nei panni di Armando), a cui si aggiungono Samuel Di Napoli (nel ruolo di Rachid) e Marco Todisco (nel ruolo di Paolo).

La trama di Tutto chiede salvezza

Co-ideata da Francesco Bruni e Daniela Gambaro insieme con lo stesso Mencarelli, Tutto chiede salvezza nella prima stagione ha seguito il ventenne Daniele (Federico Cesari) che, dopo una crisi psicotica, si ritrova in una camerata di un reparto psichiatrico insieme a cinque singolari compagni di stanza. Finire per sette giorni sotto regime di TSO vuol dire essere pazzi? Daniele se lo chiede all'inizio di una settimana che appare infinita. Ma quella che gli sembra una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Alla fine del primo capitolo, Daniele era stato dimesso e fuori aveva ritrovato Nina (Fotinì Peluso), ex compagna di liceo anche lei ricoverata in psichiatria dopo aver tentato il suicidio.

Le anticipazioni della seconda stagione e il cast

Ospite del Giffoni Film Festival il mese scorso, Federico Cesari aveva svelato qualche anticipazione sulla seconda stagione di Tutto chiede salvezza dicendo: "Non posso ancora svelare molto ma posso dire che il racconto continua in linea diretta. Daniele avrà vesti simili ma diverse responsabilità a cui adempiere". Netflix fa sapere oggi che questa seconda stagione, in 5 episodi, offrirà un seguito inedito al romanzo, continuando a seguire le vite dei personaggi già conosciuti che si intrecceranno a quelle dei nuovi, tra il reparto di psichiatria e il mondo esterno.

La serie vedrà il ritorno nel cast, oltre che di Federico Cesari (Daniele) e Fotinì Peluso (Nina), anche di Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina) e Alessandro Pacioni (Alessandro), che nella prima stagione condividevano la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele. Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) tornano nei ruoli dell'infermiere e delle infermiere del reparto, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) in quelli dei medici della clinica. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), Giacomo Mattia (Giovanni) saranno ancora madre, padre, sorella e fratello di Daniele. Carolina Crescentini (Giorgia) torna nei panni della mamma di Nina.