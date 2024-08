Tutto chiede salvezza 2: Il viaggio di Daniele alla scoperta di sé continua nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie basata sul romanzo di Daniele Mencarelli torna il 26 settembre su Netflix con 5 nuovi episodi e alcune new entry, come Drusilla Foer: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

5 nuovi episodi per un cammino lungo 5 settimane in cui Daniele (Federico Cesari) e gli altri protagonisti di Tutto chiede salvezza proveranno a crescere e a sfidare i propri demoni per spianare la strada a un futuro migliore. Netflix ha diffuso oggi il trailer ufficiale della seconda stagione della serie basata sull'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Un nuovo capitolo in cui ritroveremo Daniele non solo padre della piccola Maria ma anche dall'altra parte della barricata: da paziente a infermiere proprio nella clinica dove era sto ricoverato. Guardate qui sotto il trailer in attesa dell'uscita del nuovo capitolo, atteso su Netflix il prossimo 26 settembre. Intanto, dopo l'anteprima del primo episodio al Giffoni Film Festival, i primi due episodi saranno proiettati anche a Milano a Fuoricinema 2024 l'8 settembre. La proiezione sarà preceduta da un talk con il regista e autore Francesco Bruni, l’autore Daniele Mencarelli, e i protagonisti Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer.

Tutto chiede salvezza 2: Stagione 2: Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix -HD

Tutto chiede salvezza: La trama e il cast della stagione 2

Scritta da Francesco Bruni con Mencarelli e Daniela Gambaro e da lui diretta, la seconda stagione di Tutto chiede salvezza riporta Federico Cesari nei panni di Daniele, il quale, due anni dopo il periodo sotto regime di TSO nel reparto psichiatrico, deve dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita e di poter essere un buon padre per la piccola Maria, la bambina nata dalla relazione con Nina (Fotinì Peluso). Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Oltre a Daniele e Nina, rivedremo Mario (Andrea Pennacchi), Gianluca (Vincenzo Crea), Giorgio (Lorenzo Renzi), Madonnina (Vincenzo Nemolato) e Alessandro (Alessandro Pacioni), che nel ciclo inaugurale hanno condiviso la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele. A loro si aggiungono Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia), che tornano nei ruoli degli infermieri del reparto, mentre Filippo Nigro e Raffaella Lebboroni saranno di nuovo il Dott. Mancino e la Dott.ssa Cimaroli. Torneranno inoltre Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella) e Giacomo Mattia (Giovanni), rispettivamente madre, padre, sorella e fratello di Daniele, e Carolina Crescentini nel ruolo della mamma di Nina, Giorgia. Per quanto riguarda invece le nuove aggiunte al cast, ci saranno Drusilla Foer nei panni di Matilde, una paziente che metterà alla prova Daniele e instaurerà con lui un rapporto particolare, Valentina Romani (Angelica), Vittorio Viviani (Armando), Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo).