Tutti pazzi per Harlan Coben: Prime Video ordina Lazarus, miniserie con Sam Claflin

Il drama si basa su un'idea originale dello scrittore. Nel cast anche Bill Nighy e Alexandra Roach.

I numeri da capogiro di Un inganno di troppo, la recente miniserie di Netflix basata sull'omonimo romanzo di Harlan Coben, sembrano aver scatenato una corsa al prossimo adattamento dell'apprezzato lavoro dello scrittore statunitense. Mentre il suo precedente tentativo - Shelter, basata sul primo romanzo della serie Mickey Bolitar - non è andato a buon fine (la serie è stata cancellata dopo una sola stagione), Prime Video ci riprova con Lazarus, miniserie basata su un'idea originale di Coben e Danny Brocklehurst il cui cast include già la star di Daisy Jones & the Six Sam Claflin, oltre al candidato all'Oscar Bill Nighy (Living) e Alexandra Roach (Sanditon).

Lazarus: La trama della nuova miniserie di Harlan Coben

Scritta da Coben e Brocklehurst, Lazarus segue Claflin nei panni di uno psicologo forense che torna a casa dopo il suicidio di suo padre e rimane coinvolto in una serie di casi di omicidio irrisolti. Nighy interpreterà quest'ultimo, il padre defunto del protagonista, mentre Roach sarà sua sorella.

"Lazarus è una serie avvincente che cattura l'attenzione fin da subito", ha affermato la dirigente di Amazon MGM Studios Heather Curtis in un comunicato. "Siamo entusiasti di unirci ad Harlan, Danny, Quay Street e il cast stellare formato da Sam Claflin, Bill Nighy e Alexandra Roach per raccontare questa storia avvincente per i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo". Coben ha aggiunto: "Devo fare altri nomi oltre a Sam Claflin, Bill Nighy e Alexandra Roach per esprimere il mio entusiasmo per questa miniserie? Lazarus è una storia sulla perdita, la redenzione e il legame eterno tra un genitore e suo figlio, anche dopo la morte. È un'emozione collaborare nuovamente con Danny Brocklehurst e Quay Street Productions".

Secondo Nielsen, nella prima settimana di disponibilità, Un inganno di troppo è stata vista negli Stati Uniti per 3,03 miliardi di minuti, il miglior risultato per un qualsiasi titolo disponibile in streaming dall'agosto dello scorso anno. Per Netflix settimo adattamento dei romanzi di Coben, il successo della miniserie ha spinto la piattaforma a ordinarne altri due: Missing You e Run Away.