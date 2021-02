Tutta colpa di Freud, una psicanalisi da ridere: video intervista a Claudia Pandolfi, Max Tortora e Luca Bizzarri

News Serie TV

La serie televisiva Tutta colpa di Freud è arrivata su Prime Video, abbiamo incontrato Claudia Pandolfi, Max Tortora e Luca Bizzari per una video intervista.

Disfunzionale da ridere, seppure sotto l'egida della psicanalisi, addirittura di uno dei suoi idoli assoluti. Disponibile già sulla piattaforma di Prime Video, la serie televisiva Tutta colpa di Freud prende spunto dall'omonimo film, con Paolo Genovese rimasto come ideatore e supervisore, e la regia di Rolando Ravello. La storia di uno psicanalista in crisi d'identità e di mezza età, interpretato da Claudio Bisio, che deve fronteggiare il contraccolpo del rientro in casa delle tre figlie, non propriamente conciliate, che non rendono certo noiose le giornate del padre, e di noi telespettatori.

Questa volta vi facciamo ascoltare tre attori solo apparentemente di contorno, che in realtà sono il valore aggiunto della serie. Ecco la nostra video intervista con la psicanalista, Claudia Pandolfi, con l'autista dalla saggezza pragmatica, Max Tortora e con il guru della comunicazione digitale, Luca Bizzarri. Del resto, è Tutta colpa di Freud.

Guarda subito Tutta colpa di Freud su Prime Video