Tulsa King tornerà su Paramount+ con la terza stagione

Tulsa King, la serie tv con protagonista Sylvester Stallone, è stata rinnovata per una terza stagione a Paramount+.

Dwight Manfredi sarà ancora il re di Tulsa, in Oklahoma. Paramount+ ha annunciato che Tulsa King, serie di Taylor Sheridan con protagonista la star di Hollywood Sylvester Stallone, è stata rinnovata per una terza stagione, le cui riprese sono appena cominciate.

Tulsa King: Il successo su Paramount+

La notizia era attesa, sebbene siano passati quatto mesi da quando si era diffusa l'indiscrezione secondo cui il servizio streaming fosse pronto a ordinare altri due cicli di episodi. Mentre allo stato attuale non vi sono indicazioni sull'ordine anche di una quarta stagione, Paramount+ premia il fatto che Tulsa King sia stata tra le 10 serie originali più viste su una piattaforma SVOD nel quarto trimestre del 2024.

Per chi ancora non la conoscesse, Tulsa King segue Stallone nei panni di un mafioso di New York che, uscito di prigione dopo 25 anni, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo boss, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa. Rendendosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomiglia a un altro pianeta.

Lo scorso novembre, la seconda stagione si è conclusa con la sconfitta da parte di Dwight della sua nemesi, Cal Thresher (Neal McDonough), mentre l'altro suo avversario, Bill Bevilaqua (Frank Grillo), ha visto i suoi affari danneggiati dall'assassino del boss di New York Don Charles 'Chickie' Invernizzi (Domenick Lombardozzi). Sul punto di iniziare a godersi i frutti del lavoro con i suoi uomini e la sua famiglia, Dwight e Margaret (Dana Delany) sono stati tirati giù dal letto da una squadra d'assalto e condotti in una stanza buia in un edificio misterioso, dove qualcuno li stava aspettando.