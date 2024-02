True Detective: Night Country supera la stagione 1 come la più vista della serie

News Serie TV

A pochi giorni dal finale, la quarta stagione si afferma come la più vista della serie antologica. Merito di Issa López e delle protagoniste Jodie Foster e Kali Reis.

True Detective è rinata con Night Country. La serie antologica di HBO, negli ultimi anni indebolita da due stagioni che non erano riuscite a lasciare il segno come la prima, sta vivendo una nuova primavera grazie all'iniziativa di Issa López, che per la quarta stagione attualmente in onda (in Italia ogni lunedì su Sky Atlantic e in streaming su NOW) ha preso il posto dell'ideatore Nic Pizzolatto. E la sua storia, così come le interpretazioni delle due nuove protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, sta affascinando non poco il pubblico, come dimostrano i numeri.

True Detective 4: Night Country è ora la stagione più vista della serie

Con l'arrivo in tv del quarto episodio, Night Country è diventata la stagione più vista della serie, raggiungendo quota 12,7 milioni di spettatori attraverso tutte le piattaforme e superando la media di 11,9 milioni di spettatori della prima stagione con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, andata in onda nell'ormai lontano 2014. Il risultato è ancora più interessante se consideriamo che, all'epoca, True Detective aveva battuto il record che Six Feet Under deteneva dal 2001 come stagione inaugurale di una serie HBO più vista, sebbene a quei tempi lo streaming così come lo intendiamo oggi ancora non esisteva e le visualizzazioni erano unicamente quelle tv e on demand.

Oggi la maggior parte del pubblico americano segue True Detective su Max, con meno di un milione di spettatori sintonizzato invece su HBO. Night Country sta facendo meglio della seconda stagione di The White Lotus (8,6 milioni) e della quarta e ultima stagione di Succession (7,9 milioni), due delle serie più premiate della rete, e l'ultimo episodio andato in onda, il quinto, ha riunito su tutte le piattaforme 5 milioni di spettatori, tre in più rispetto alla premiere.