True Detective: Night Country si collega alla prima stagione? Il significato della spirale e tutti gli indizi

Diversi indizi fanno pensare che la quarta stagione di True Detective sia un seguito della prima: gli easter egg presenti sono solo un omaggio o qualcosa di più?

True Detective si sarà pure trasferita nella gelida Alaska nella quarta stagione, ma sembra che la Louisiana della prima stagione non sia poi così lontana. La prima e la terza stagione della serie crime antologica sono collegate? A suggerirlo, in modo inequivocabile, è soprattutto un indizio apparso nel secondo episodio (in Italia la serie è disponibile, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e in streaming su NOW). Si tratta del simbolo di una spirale che, come sa chi ha visto la stagione in cui recitavano Matthew McConaughey e Woody Harrelson, era centrale nell'indagine che portò i detective Cohle e Hart sulle tracce di un assassino che agiva in modo rituale. Adesso quel simbolo è ricomparso durante il lavoro di investigazione delle detective Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis). Insieme ad altri indizi ci fa pensare che la quarta stagione possa essere, per molti aspetti, un seguito della prima.

True Detective: Night Country e il significato della spirale

All'inizio del secondo episodio di True Detective: Night Country la detective Danvers nota il simbolo di una spiralee sulla fronte di uno dei cadaveri trovati congelati. Più tardi la detective Navarro dice di aver già visto quel simbolo anni prima che è "più vecchio del ghiaccio, più vecchio di Ennis". Lo stesso simbolo era apparso anche nel primo episodio quando Danvers guardava le foto dell'autopsia di Annie Kowtok (Nivi Pedersen) e si intravede un tatuaggio proprio a forma di spirale. Si capisce, quindi, che i due casi sono collegati. Ma non è tutto: alla fine dell'episodio le detective controllano una rouloutte abbandonata trovano quella stessa spirale disegnata sul soffitto.

Nella prima stagione di True Detective la spirale era un'immagine ricorrente. La prima vittima dell'assassino, Dora Lange, aveva questa spirale tatuata sul corpo che collegava il suo omicidio a una serie di altre morti. La spirale era collegata al mitico essere soprannaturale del Re Giallo e ad una cerchia segreta di pedofili. Il detective Rust Cohle vedeva questa spirale ovunque, addirittura in uno stormo di uccelli. Nel finale, Rust e il suo partner Marty Hart erano riusciti a risalire all'assassino, Errol Childress. Ma forse c'è dell'altro che solo questa quarta stagione man mano svelerà?

Prima e quarta stagione sono collegate? Gli indizi

In realtà prima e quarta stagione sono collegate anche da altri elementi. Nella prima stagione, quando Rust Cohl cena con Marty e la sua famiglia nel primo episodio, dice alla moglie di Marty che è nato in Texas ma è cresciuto in Alaska. Da Night Country, poi, abbiamo scoperto che l'ultimo amore di Rose Aguineau (Fiona Shaw) è stato Travis Cohle (Erling Eliasson), proprio il padre di Rust. Inoltre ci è stato detto che il finanziatore della stazione di ricerca in Alaska era Tuttle United. Se il mome Tuttle vi sembra familiare è perché questa famiglia ricca e potente era quella che proteggeva l'orribile culto dietro ai tanti omicidi e alle torture visti nella prima stagione. C'è chi, alla luce di questi dettagli, spera addirittura in un cameo di Matthew McConaughey nella quarta stagione, visto che l'attore è accreditato ancora come produttore esecutivo della serie. Mai dire mai, a questo punto.