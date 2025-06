True Detective, l'ideatore vuole tornare da Cohle e Hart: "Ho un'altra storia"

News Serie TV

Con una quinta stagione confermata, il successo di True Detective non si ferma, ma l'ideatore ha confessato di pensare ancora a Cohle e Hart di Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Talvolta i sogni diventano realtà e potrebbe accadere anche per i fan di True Detective che, da tempo, hanno sperato nel ritorno di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, iconici protagonisti della prima stagione. Trattandosi di una Serie TV antologica, True Detective ha abituato il suo pubblico a svariati protagonisti che si sono susseguiti stagione dopo stagione, ma nessuno ha mai dimenticato davvero Rust Cohle e Marty Hart. Neppure l’ideatore della serie tv Nic Pizzolatto l’ha fatto: è stato proprio quest’ultimo a spezzare una lancia a favore del ritorno del magnifico duo, ammettendo di avere ancora una storia in mente.

True Detective, l’ideatore vorrebbe riportare Cohle e Hart in azione: “Ho ancora una storia”

Anche se la quarta stagione, distribuita in streaming su NOW in Italia e in TV su Sky nel corso del 2024, ha avuto come protagonista Jodie Foster, l’ideatore di True Detective pensa ancora a Cohle e Hart, interpretati rispettivamente da Matthew McConaughey e Woody Harrelson nella prima stagione. E se avessero l’opportunità di replicare quel successo? A detta di Pizzolatto, ai due attori non dispiacerebbe interpretare nuovamente Cohle e Hart. Ospite del podcast Nothing Left Unsaid, lo showrunner candidato agli Emmy Award ha affermato che Matthew McConaughey e Woody Harrelson sarebbero entrambi disposti a riprendere il ruolo. Pur non avendo ancora scritto una sceneggiatura, avrebbe in mente una storia per loro:

In realtà ho un’altra storia per Cohle e Hart e, chissà, forse un giorno lo faremo. Ma no, non c’è pressione, non la sento né reagisco alla pressione in quel modo. A volte la pressione arriva da me stesso, ma per il resto non c’è, più che altro si manifesta alla domanda: sto svolgendo correttamente il mio dovere?

A detta di Pizzolatto, non è obbligatorio proseguire la storia di Cohle e Hart pertanto non avverte pressione a riguardo. In più non ha intenzione di condividere dettagli in anteprima: “Se dicessimo qualcosa dello show, ci sarebbero cinque sceneggiature speculative in giro per Hollywood. No, intendo, è di nuovo basato su quei personaggi e questo è quanto dirò, ma non è qualcosa che ho scritto io. L’avevo soltanto in mente, ne abbiamo parlato di lavorare di nuovo insieme e credo che i ragazzi siano aperti all’idea. La questione è solo se ciò accadrà mai o meno”. Distribuita nel 2014, la prima stagione di True Detective è stata acclamata da pubblico e critica diventando rapidamente una serie antologica di successo: la quarta, però, è stata l’unica a cui Pizzolatto non ha preso parte se non come produttore esecutivo. Nel frattempo una quinta stagione è stata già confermata e sarà ambientata a Jamaica Bay.