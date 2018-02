True Detective arruola la star di Tredici Brandon Flynn nella stagione 3

Proseguono a ritmo sostenuto i casting per la terza stagione del crime drama antologico True Detective. Gli ultimi ad aver firmato con HBO per un ruolo ricorrente sono Brandon Flynn, giovane attore lanciato dalla serie fenomeno di Netflix Tredici, e Michael Graziadei, per oltre un decennio nella soap opera Febbre d'amore.

Della nuova stagione - attesa in tv per il prossimo anno - sappiamo che sarà ambientata nella regione montuosa dell'Ozarks e che si concentrerà su Wayne Hays (interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali), un detective della polizia di stato che opera nel nord-ovest dell'Arkansas, alle prese con un macabro crimine e un mistero le cui radici si estendono nel corso dei decenni.

Come per gran parte degli ultimi casting, dei personaggi affidati a Flynn e Graziadei si conosce al momento solo il nome - Ryan Peters e Dan O'Brien rispettivamente. I due si aggiungono agli altri membri del cast ricorrente Sarah Gadon (22.11.63), Emily Nelson (Code Black), Rhys Wakefield (La notte del giudizio), Michael Greyeyes (Fear the Walking Dead) e Jon Tenney (The Closer), mentre il resto del cast regolare include Stephen Dorff (Blade), Carmen Ejogo (The Girlfriend Experience), Scoot McNairy (Halt and Catch Fire), Mamie Gummer (Manhattan) e Ray Fisher (Justice League).