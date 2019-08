Tredici: La preoccupazione imperversa nel trailer ufficiale e nelle prime foto della stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi saranno disponibili in streaming su Netflix dal 23 agosto.

Pur non essendo arrivata ancora in tv, e lo farà molto presto, la terza stagione del teen drama di successo di Netflix Tredici ha già sorpreso i fan con la rivelazione, nel primo teaser trailer, della morte in circostanze misteriose di uno dei suoi personaggi più odiati: il viscido e spocchioso Bryce Walker (interpretato da Justin Prentice), responsabile tra le altre cose di diversi stupri. Attorno a questo avvenimento inaspettato, apparentemente un omicidio, ruoterà gran parte della narrativa dei nuovi episodi disponibili dal 23 agosto, dei quali il servizio di video in streaming ha diffuso il nuovo trailer ufficiale in italiano e le prime foto ufficiali che vi mostriamo qui di seguito.





Dalle immagini traspare tutta la preoccupazione degli studenti della Liberty High School, tale da rendere ciascuno un potenziale sospettato. Justin (Brandon Flynn) lo è di sicuro, trovandosi in una stanza degli interrogatori, Tony e Clay (Christian Navarro e Dylan Minnette) sembrano osservare o riflettere su qualcosa che li turba, mentre Monty e Zach (Timothy Granaderos e Ross Butler) hanno entrambi un confronto con la vittima, a conferma del fatto che gli autori gestiranno la morte di Bryce nello stesso modo in cui hanno fatto con Hannah Baker in passato, in un costante salto avanti e indietro lungo la linea temporale degli eventi.