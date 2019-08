Tredici: La terza stagione su Netflix dal 23 agosto, poi la quarta e ultima

News Serie TV

Il primo trailer del nuovo ciclo di episodi introduce il prossimo mistero al centro della storia.

La situazione è destinata a complicarsi ulteriormente per Clay Jensen e gli altri studenti della Liberty High School, perché... c'è un'altra vita spezzata sulla loro coscienza. Netflix annuncia oggi che la terza stagione della serie rivelazione Tredici, la prima senza Hannah Baker, sarà disponibile in streaming da venerdì 23 agosto. L'annuncio è accompagnato da un coreografico primo trailer in italiano che solleva il drappo dal nuovo mistero che perseguiterà i protagonisti nei prossimi 13 episodi.





La terza stagione è ambientata otto mesi dopo il drammatico finale del ciclo precedente. Dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto dell'amico mentre lo aiutano a riprendersi dall'accaduto. Ma una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. È una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta e anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.

Nel frattempo, Deadline riporta che il controverso teen drama creato da Brian Yorkey basandosi su un romanzo di Jay Asher è stato rinnovato per una quarta e ultima stagione, già in produzione e disponibile presumibilmente nel 2020.