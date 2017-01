Tredici di Selena Gomez: Teaser e data della nuova serie tv di Netflix

Disperati per l'imminente conclusione di Pretty Little Liars? Netflix corre in soccorso portando in tv un altro teen drama e mystery thriller intriso di melodrammi adolescenziali sciorinati attorno alla morte di una compagna di classe di cui tutti potrebbero o non potrebbero essere responsabili. È Tredici, 13 Reasons Why nella versione originale, e il servizio di video in streaming ne ha annunciato il debutto il 31 marzo, diffondendo nel frattempo il primo teaser.

Basata su un romanzo di Jay Asher e prodotta a livello esecutivo dall'attrice e cantante Selena Gomez insieme con il regista premio Oscar per Il caso Spotlight Tom McCarthy, la serie racconta la storia di un'adolescente (interpretata dall'esordiente Katherine Langford) che, deciso di togliersi la vita, lascia dietro di sé tredici audiocassette nelle quali spiega i motivi e come altrettanti coetanei abbiano contribuito in qualche modo al suo suicidio.

Il resto del cast include tra gli altri la veterana di Private Practice Kate Walsh e Brian d'Arcy (Smash) nel ruolo dei genitori della vittima, Dylan Minnette (Scandal), Amy Hargreaves (Homeland), Miles Heizer (Parenthood), Christian Navarro (Vinyl), Derek Luke (Empire), Alisha Boe (Ray Donovan), Justin Prentice (Malibu Country) e Ross Butler (Riverdale).