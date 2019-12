Treadstone: Il trailer ufficiale del prequel di Bourne, su Amazon Prime Video dal 10 gennaio

News Serie TV

Nella serie d'azione recitano Jeremy Irvine, Brian J. Smith e Patrick Fugit.

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Treadstone, la nuova serie tv ambientata nel mondo di Jason Bourne, attesa in streaming per il 10 gennaio.

Creato dall'ideatore di Heroes Tim Kring, il drama d'azione esplora la storia dalle origini ai giorni nostri della nota Operazione Treadstone, il programma di attività segrete sotto copertura della CIA che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani. Lunga 10 episodi, la prima stagione segue un gruppo di agenti dormienti in tutto il mondo - incluso John Randolph Bentley (interpretato dalla star di Mamma Mia! Ci risiamo Jeremy Irvine) - "risvegliati" misteriosamente per adempiere alle loro missioni mortali.

Prodotta da Ben Smith e Jeffrey Weiner, gli stessi del franchise Bourne, Treadstone coinvolge anche gli attori Tracy Ifeachor (DC's Legends of Tomorrow), Omar Metwally (Mr. Robot), Brian J. Smith (Sense8), Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle, Michelle Forbes (Berlin Station) e Patrick Fugit (Outcast).