Treadstone: Amazon Prime Video porta in Italia il prequel tv di Bourne, ecco il teaser trailer

L'atteso action-thriller sarà disponibile in streaming a gennaio.

Nuova, importante acquisizione per Amazon Prime Video. Sarà la piattaforma streaming a portare in Italia a gennaio del 2020 Treadstone, l'atteso action-thriller prequel della popolare saga cinematografica Bourne. Creata da Tim Kring, lo stesso di Heroes, la serie - di cui qui di seguito vi mostriamo il teaser trailer - esplora la storia dalle origini a oggi dell'omonimo, celebre programma di operazioni segrete della CIA che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani.

"I film di Bourne sono molto popolari tra il nostro pubblico in tutto il mondo e siamo entusiasti di vedere questa saga diventare una serie per la tv con Treadstone", ha dichiarato Brad Beale di Prime Video. "I clienti Prime amano gli show d'azione e di intrighi come Tom Clancy's Jack Ryan o la nostra serie di successo anti-supereroi The Boys e sappiamo che Treadstone si dimostrerà un nuovo valore aggiunto per Prime Video nel 2020".

Prodotta da Ben Smith e Jeffrey Weiner, gli stessi del franchise Bourne, Treadstone coinvolge gli attori Jeremy Irvine (Mamma Mia! Ci risiamo), Tracy Ifeachor (DC's Legends of Tomorrow), Omar Metwally (Mr. Robot), Brian J. Smith (Sense8), Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle, Michelle Forbes (Berlin Station) e Patrick Fugit (Outcast).