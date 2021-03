Totti e Ilary: video intervista a Pietro Castellitto e Greta Scarano su Speravo de morì prima

News Serie TV

La coppia reale di Roma, quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi, è interpretata da Pietro Castellitto e Greta Scarano, che ci raccontano in una video intervista la loro esperienza in Speravo de morì prima.

Una sfida non da poco, quella di Pietro Castellitto, ma anche di Greta Scarano. Non era certo semplice interpretare personaggi così esposti, sempre presenti sui media e di cui si conosce (apparentemente) così tanto, come Francesco Totti e Ilary Blasi. Una sfida vinta grazie alla bravura dei due attori, all'attenzione nel cogliere l'essenza della coppia, individualmente e nel loro rapporto, senza fermarsi a una riproduzione mimica di aspetto e apparenze.

Leggi anche La recensione di Speravo de morì prima

Sono i protagonisti deella serie televisiva Speravo de morì prima, dal 19 marzo su Sky Atlantic e Now per tre venerdì, oltre che on demand, prodotta da Wildside, Capri Entertainment e The New Life Company. Sei episodi che raccontano l'ultimo anno e mezzo di carriera di Totti, rievocando il privato, soprattutto in relazione con gli eventi pubblici, con al centro la difficile convivenza con il suo ultimo allenatore alla Roma, Luciano Spalletti.

Abbiamo intervistato via zoom Pietro Castellitto e Greta Scarano.