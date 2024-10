Tomb Raider, Sophie Turner e Lucy Boynton in lizza per Lara Croft

News Serie TV

Deadline riporta che Phoebe Waller-Bridge, showrunner della prossima serie dal vero di Tomb Raider per gli Amazon MGM Studios, starebbe valutando Sophie Turner e Lucy Boynton per il ruolo di Lara Croft.

Prosegue la preproduzione della serie dal vero di Tomb Raider in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, con Phoebe Waller-Bridge come sceneggiatrice e showrunner: ma chi interpreterà Lara Croft? Si erano fatti in passato i nomi di Emma Corrin e Mackenzie Davis, però stando a informazioni carpite da Deadline si starebbero per sottoporre ai provini (o l'hanno già fatto) la Sophie Turner di Trono di Spade e Lucy Boynton, vista in Bohemian Rhapsody. Chi la spunterà... e chi sarà più in forma per la dinamica avventuriera? Leggi anche Il trailer di Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, una serie prequel di Pacific Rim in sviluppo e altre news in breve

