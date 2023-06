Tom Holland, "The Crowded Room è stata dura, mi prendo un anno di vacanza"

News Serie TV

Tom Holland ha raccontato che il doppio impegno da interprete e producer sulla serie The Crowded Room per Apple TV+ l'ha stremato, ma va molto fiero del duro lavoro svolto.

Venerdì 9 giugno saranno su Apple TV+ i primi tre dei dieci episodi che compongono The Crowded Room, la prima serie interpretata da Tom Holland, che l'ha però anche coprodotta. Un doppio impegno per l'attore ventisettenne, che intervistato da Extra ha spiegato quanto gli sia pesata, pur nella gioia e nell'orgoglio per il risultato, questa maratona. Lo showrunner della serie è Akiva Goldsman, e la storia si ispira anche al libro "Una stanza piena di gente" di Daniel Keyes.



Tom Holland su The Crowded Room: "Questa serie mi ha spezzato, devo prendermi una pausa!"

In The Crowded Room il personaggio interpretato da Tom Holland è Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato nel 1979 dopo un attentato a New York. La detective Rya Goodwin (Amanda Seyfried) comincia a interrogarlo, così molti elementi del passato di Danny cominciano a emergere. I dieci episodi hanno tenuto impegnati sul set, oltre a Holland e Seyfried, anche Emmy Rossum, Sasha Lane e Will Chase, oltre ad alcune guest star come Jason Isaacs. Holland, ufficialmente anche executive producer con lo sceneggiatore Akiva Goldsman, ha fatto un bilancio positivo ma faticoso di questo suo debutto televisivo.

È stata dura, certo. Abbiamo esplorato alcune emozioni che non avevo mai sperimentato prima. E oltretutto fare il producer, avere a che fare con i problemi quotidiani di ogni set, ha aggiunto un livello extra di tensione. [...] Ora mi prendo un anno di pausa, proprio perché questa serie è stata molto difficile. [...] Sono abituato a lavorare duramente. Credo nell'idea che il lavoro duro sia un buon lavoro, e mi sono anche divertito. [...] Ma comunque la serie mi ha spezzato. È arrivato un momento in cui mi dicevo: "Mi ci vuole una pausa". [...] Voglio proprio vedere come sarà accolta, sento che il nostro duro lavoro non è stato vano!