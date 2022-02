Tom Holland è già apparso in Euphoria? Tutta la verità sul presunto cameo

News Serie TV

Da qualche ora circola sul web una foto che testimonierebbe la presenza del fidanzato di Zendaya nell'ultimo episodio del teen drama di HBO: ecco cosa c'è di vero.

In diverse occasioni Tom Holland si è detto grandissimo fan di Euphoria, il teen drama di Sam Levinson attualmente in onda su HBO (in Italia su Sky e in streaming su NOW) con la seconda stagione. Proprio recentemente l'attore di Spider-Man: No Way Home, che è anche legato sentimentalmente alla protagonista Zendaya, ha ribadito a Buzzfeed che gli piacerebbe apparire nella serie, prima o poi. Anzi, ha aggiunto: "Mi piacerebbe un ruolo da guest star o anche semplicemente da comparsa. O forse sono già apparso e non lo sapete". Questa frase ha scatenato una vera "caccia al Tom Holland" tra i fan dell'attore e dello show e alcuni hanno creduto di averlo visto in una scena dell'ultimo episodio andato in onda, il settimo. È davvero così?

Euphoria: Cosa è successo nell'episodio 7

Nel settimo episodio della seconda stagione di Euphoria è andato in scena lo spettacolo di Lexi (Maude Apatow). Tutti gli studenti del liceo frequentato dai protagonisti si trovavano nell'auditorium e c'è chi ha giurato di aver visto Tom Holland nel pubblico. Su Twitter ha iniziato a circolare un ingrandimento di uno screenshot in cui uno degli studenti sembrava avere proprio il volto di Holland. Peccato che, confrontando la foto che in molti stanno condividendo (quella a sinistra in basso) con quella vera postata da Jacob Elordi (a destra) in una storia di Instagram, si nota perfettamente che la sagoma di quello che dovrebbe essere Tom Holland è stata aggiunta con Photoshop.

DAMN LEXI EVEN GOT TOM HOLLAND AT HER PLAY?? pic.twitter.com/ztnsKYSG9v — nevaeh🤍 (@fernlangdon) February 21, 2022

Tom Holland fan di Euphoria

Per il momento, insomma, un cameo di Tom Holland in Euphoria sembra ancora soltanto una speranza. Ma non disperate, perché potrebbe accadere molto presto. Lo stesso Holland ha raccontato di aver frequentato il set della seconda stagione in diverse occasioni e di amare moltissimo la serie (dal red carpet del suo ultimo film Uncharted, in Spagna, ha confessato a un giornalista di aver provato a guardare l'ultimo episodio della serie addirittura scaricando una VPN, ma di non esserci riuscito). Intervistato con Zendaya lo scorso dicembre, l'attore aveva ribadito di essere intenzionato ad apparire nella serie dicendo a IMDb: "L'ho chiesto da molto tempo e non è ancora successo e sono molto deluso. Sono venuto a visitare il set almeno 30 volte in questa stagione". Zendaya aveva risposto scherzando: "Avremmo dovuto provare a fare una sorta easter egg, metterti lì dentro. OK, fammi parlare con alcune persone. HBO! Mettiamoci al telefono". Sembra davvero solo questione di tempo!