This is Us 6: L'ultima stagione in Italia a maggio su Sky e in streaming su NOW

Fissata la data di uscita italiana dell'ultimo capitolo delle storie della famiglia Pearson: ecco quando esce.

La sesta e ultima stagione della saga familiare che ha emozionato il mondo intero, This is Us, arriverà finalmente in Italia in prima visione su Fox (canale 116 di Sky) e in streaming su NOW dal prossimo 2 maggio, con un doppio episodio ogni lunedì. Anche i fan italiani potranno così scoprire come si concluderà questa emozionante storia che dagli anni '80 è andata avanti e indietro nel tempo fino al presente per raccontarci non solo le vicende della famiglia di Jack e Rebecca (Milo Ventimiglia e Mandy Moore) e dei loro figli Kevin, Kate e Randall (Justin Hartley, Chrissy Metz e Sterling K. Brown) ma le connessioni tra le persone, tra tutti noi.

This is Us: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Negli Stati Uniti l'ultimo capitolo di This is Us è in onda su NBC già dallo scorso gennaio. La serie di Dan Fogelman che ha raccontato una famiglia americana, i Pearson, tra passato, presente e futuro, si concluderà dunque dopo un viaggio durato 6 stagioni e ben 6 nomination ai Golden Globe. Arriveranno momenti difficili per Pearson che dovranno affrontare la malattia di Rebecca e la sua conseguente perdita di memoria. Ma, proprio come era successo nell'episodio pilota ambientato nel giorno del compleanno di Jack, Kevin, Kate e Randall, anche questa ultima stagione si aprirà con il 41° compleanno dei "grandi tre".

Su Rai 1 c'è Noi

Intanto, lo ricordiamo, ha debuttato proprio domenica scorsa su Rai 1 il remake italiano di This is Us intitolato Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca, le versioni italiane dei personaggi di Ventimiglia e Moore. La prima puntata ha ottenuto buoni risultati d'ascolto (il 18,7% di share e 3 milioni 979 mila spettatori) ma i fan della serie originale sono stati abbastanza duri con la fiction riservandole commenti negativi sui social. Per approfondire l'argomento vi rimandiamo all'articolo Noi, per i social il This is Us italiano è "una poracciata": Ma è davvero così tremendo?.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale della sesta stagione di This is Us.