Noi, per i social il This is Us italiano è "una poracciata": Ma è davvero così tremendo?

Ha debuttato ieri sera su Rai 1 il remake dell'amatissima serie americana creata da Dan Fogelman: gli ascolti promuovono la fiction ma gli spettatori sono stati implacabili (forse un po' troppo).

Ha ufficialmente debuttato ieri sera su Rai 1 Noi, il remake italiano dell'americana This is Us, una delle serie tv più appassionanti e ben scritte degli ultimi anni. In questa nuova versione, la famiglia Pearson - protagonista della serie americana - è diventata la famiglia Peirò, formata da Pietro (Lino Guanciale), Rebecca (Aurora Ruffino) e i loro figli Claudio (Dario Aita), Cate (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone). Gli ascolti, tutto sommato, hanno premiato la prima puntata della fiction che con il 18,7% di share e 3 milioni 979 mila spettatori ha vinto la serata. Eppure, a giudicare dai commenti sui social, Noi ha subito un duro attacco da parte degli spettatori italiani, soprattutto i fan della serie originale. "Inguardabile", "Non all'altezza", "Una poracciata", "Una copia poco riuscita" sono stati alcuni dei giudizi che ieri sera si leggevano su Twitter durante la messa in onda dei primi due episodi. Ma questa This is Us in salsa italiana è davvero così tremenda come sembra?

Noi: Le critiche dopo la prima puntata

In realtà Noi aveva fatto parlare di sé ancora prima dell'arrivo in tv. Quando l'anno scorso Cattleya aveva annunciato che stava lavorando a un remake di This is Us, i "puristi" avevano già deciso a priori: non sarà mai all'altezza della serie originale. E noi possiamo anche essere d'accordo, perché di certo cose come i mezzi che hanno gli americani (impossibile non notare l'invecchiamento/molto poco invecchiamento del personaggio di Rebecca in Noi) e la chimica tra due attori amatissimi come Mandy Moore e Milo Ventimiglia non si superano. Proprio perché il materiale originale sembrava quasi intoccabile, gli sceneggiatori italiani hanno deciso di prendere la strada della trasposizione fedele, con pochissime deviazioni da This is Us: ecco perché Noi sembra essere quella che in molti hanno chiamato frettolosamente "la copia mal riuscita" della serie di Fogelman.

Ma è proprio questo lo scopo del remake (che, attenzione, si chiama remake proprio perché non è un adattamento): "rifare" una stessa storia adattandola alla sensibilità e ai gusti degli spettatori di un Paese. In questo caso una storia universale che parla di famiglia, di legami indissolubili, di sentimenti, lutto e speranze e che può trovare corrispondenza in ogni angolo del globo. Si può dire che non siano piaciuti lo stile, la regia, la recitazione degli attori di Noi, certo. Ma le polemiche e i paragoni con l'originale lasciano il tempo che trovano.

La maledizione dei remake

Quanto sta accadendo con Noi è un po' una replica, certo più gonfiata, di quello che era successo qualche anno fa quando sempre su Rai 1 era arrivata Tutto può succedere, remake di un altro family drama di successo, Parenthood. Anche in quell'occasione i fan della serie originale avevano remato contro il remake che però, a un certo punto, aveva preso una strada diversa e quindi spento le polemiche della prima ora. Chissà che una cosa del genere non possa accadere anche per Noi, considerato soprattutto che c'è una buona porzione del pubblico di Rai 1 che This is Us non l'ha mai vista e che potrebbe progressivamente appassionarsi alla storia dei Peirò. Insomma, i fan di This is Us continuino a guardare This is Us (se vi state chiedendo quando arriverà la sesta e ultima stagione da noi, su Fox di Sky e poi su Prime Video, ancora non si sa). 'Noi' la lasciamo a chi può guardarla con candida incoscienza e meravigliarsi ancora (che poi è quello che, sfido chiunque, ha provato chi ha visto per la prima volta quello spettacolare episodio pilota della serie americana nel lontano 2016).