The Young Pope tra le migliori serie tv del 2017 secondo Variety

In attesa di sapere se The Young Pope guadagnerà la nomination ai 69esimi Primetime Emmy Awards (l'annuncio è previsto per il 13 luglio), segnando un traguardo storico per la tv italiana, la prima serie di Paolo Sorrentino riceve un altro validissimo riconoscimento da Variety. L'autorevole rivista americana, una Bibbia per l'industria dell'intrattenimento, ha inserito il drama con Jude Law Papa nella rosa delle migliori produzioni dell'anno, accanto a successi internazionali quali American Gods e Better Call Saul.

L'unica serie con una produzione e un regista non anglosassoni tra le migliori 20 di Variety, The Young Pope è stata "giocosamente seria, comicamente grave, cinica in modo surreale e una festa per gli occhi" scrive la rivista, tributando ammirazione e lodi anche per Law, il quale "ha incarnato la maliziosa e serena birichinaggine di The Young Pope con impressionante facilità". E aggiunge: "In verità, molto poco di questo show HBO era nella media".

Benché The Young Pope non tornerà con una seconda stagione, di recente Sky Italia ha annunciato che la visione di Sorrentino della vita in Vaticano proseguirà con un sequel, The New Pope. I dettagli della storia, incluso il destino di Lenny Belardo, il Papa interpretato da Law che avevamo lasciato in pericolo di vita, sono tenuti per ora segreti. Tuttavia, come suggerisce anche il titolo, la storia si concentrerà su un nuovo sommo pontefice.