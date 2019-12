The Witcher: Tre video presentano i protagonisti dell'attesa serie tv di Netflix

News Serie TV

L'appuntamento con Geralt di Rivia e gli altri personaggi è fissato per il 20 dicembre.

Uno degli appuntamenti televisivi più attesi di fine anno, The Witcher, la serie fantasy di Netflix basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, si mostra in tre nuovi video in attesa del debutto il 20 dicembre. Le clip presentano i tre personaggi principali - Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri - attraverso numerose sequenze tratte dagli episodi e il racconto dei loro interpreti, rispettivamente Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

Presentata come il racconto epico di una famiglia e del suo destino, The Witcher segue Geralt, un solitario cacciatore di mostri, lottare per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ben presto, il suo cammino finisce con l'incrociare quelli di una potente strega e di una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritrovano così ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile, in un'avventura necessaria per difendere l'ultimo baluardo di civiltà rimasto.

Ricordiamo che, ancora prima del debutto, la serie è stata rinnovata dal servizio di video in streaming per una seconda stagione, le cui riprese partiranno all'inizio del prossimo anno.