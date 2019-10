The Witcher su Netflix dal 20 dicembre: Il trailer ufficiale!

News Serie TV

L'annuncio in anteprima mondiale al Lucca Comics & Games 2019.

Dopo una lunga, lunghissima attesa, Netflix ha fatto cadere finalmente il velo di mistero che circondava l'arrivo in tv di The Witcher, la serie fantasy basata sulla popolare saga letteraria del polacco Andrzej Sapkowski. In occasione del Lucca Comics & Games 2019, dove sono in corso diverse iniziative legate a questo importante debutto, il servizio di video in streaming ha annunciato che la serie con Henry Cavill nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia, sarà disponibile dal 20 dicembre. Ne è stato diffuso inoltre il trailer ufficiale, in anteprima mondiale.





The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un combattente solitario, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ben presto, il suo destino finisce con l'intrecciarsi con quello di una potente strega e di una giovane principessa con un pericoloso segreto, interpretate da Anya Chalotra e Freya Allan. I tre si ritrovano così ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile in un'avventura necessaria per difendere l'ultimo baluardo di civiltà rimasto.