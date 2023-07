The Witcher: Pubblico in calo del 15% per la stagione 3, secondo un rapporto indipendente

News Serie TV

In attesa di numeri più completi, anche da parte di Netflix, Samba TV riporta che il primo episodio della stagione 3 è stato visto da meno famiglie. E peggio hanno fatto gli altri quattro.

L'interesse del pubblico per The Witcher è scemato, anche alla luce dell'imminente addio del protagonista Henry Cavill? Secondo un rapporto indipendente, sembrerebbe di sì. Samba TV riporta che, nei primi cinque giorni di disponibilità, il primo episodio della terza stagione della serie fantasy basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski è stato fruito da 1,1 milioni di famiglie statunitensi. Un debutto abbastanza forte, sebbene in calo del 15% rispetto alla premiere della stagione precedente (1,3 milioni).

The Witcher: Numeri davvero in calo per la serie di Netflix?

Al momento Netflix ha pubblicato solo cinque degli otto episodi della terza stagione. I dati dei restanti quattro episodi sembrano suggerire che il pubblico potrebbe non restare fedele alla serie. Samba TV ha misurato che circa 893,000 famiglie hanno visto il secondo episodio, mentre il quinto ha attirato meno della metà del pubblico della premiere, 505,000 famiglie. Nella prima settimana di disponibilità, tutti gli otto episodi della seconda stagione erano stati visti da oltre un milione di famiglie, sebbene in un periodo dell'anno diverso: metà dicembre invece di fine giugno.

Va detto tuttavia che i dati di Samba TV non fotografano la realtà dei numeri di The Witcher nella sua interezza. Si basano infatti su un campione di 3 milioni di televisori, escludendo quindi i dispositivi mobili. Ma è vero anche che il suo campione è quasi cento volte più grande di quello di Nielsen, circoscritto a 45,000 abitazioni. Quest'ultimo non ha ancora fornito un suo rapporto per la terza stagione di The Witcher, mentre Netflix ha fatto sapere che i primi cinque episodi hanno ottenuto 15,2 milioni di visualizzazioni nel suo primo fine settimana sulla piattaforma, catapultando facilmente la serie al numero 1 della Top 10 settimanale.