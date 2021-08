The Witcher: Nuove aggiunte al cast dello spin-off Blood Origin mentre partono le riprese nel Regno Unito

News Serie TV

Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis e Dylan Moran sono tra i nuovi attori arruolati dalla serie fantasy che sarà ambientata 1200 anni prima dei fatti di Geralt di Rivia.

Il cast di The Witcher: Blood Origin, lo spin-off prequel della fortunata serie fantasy The Witcher, diventa sempre più imponente. Deadline ha svelato che ben 10 nuovi attori sono stati arruolati dalla serie tv che esplorerà la storia più antica del Continente, il mondo fantastico creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski, prima degli eventi che portarono alla cosiddetta "congiunzione delle sfere". Le riprese della serie tv, inoltre, sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito con Sarah O’Gorman (Cursed) e Vicky Jewson (Close) che si alterneranno nella regia dei sei episodi ordinati da Netflix ormai oltre un anno fa.

The Witcher: Tutti i nuovi attori nel cast dello spin-off

I nuovi attori annunciati sono Lenny Henry (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Balor, Mirren Mack (The Nest) che sarà Merwyn, Nathaniel Curtis (It’s A Sin) nel ruolo di Brían, Dylan Moran (Black Books) in quello di Uthrok One-Nut, Jacob Collins Levy (Il giovane Wallander) che sarà Eredin, Lizzie Annis che interpreterà Zacaré, Huw Novelli (The Capture) nel ruolo di Callan detto “Brother Death”, Francesca Mills (Harlots) che sarà Meldof, Amy Murray nei panni di Fenrik e Zach Wyatt (Karen Pirie) in quelli di Syndril. Le new entry raggiungono i già annunciati Laurence O’Fuarain (Vikings), Sophia Brown (Marcella) e Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians), mentre Jodie Turner-Smith ha dovuto abbandonare il progetto per un conflitto di impegni a causa della pandemia.

La trama di Blood Origin

Ambientata 1200 anni prima dei fatti di The Witcher, Blood Origin è guidata dallo showrunner Declan de Barra, anche produttore esecutivo insieme alla showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e con lo stesso scrittore Andrzej Sapkowski coinvolto come consulente creativo. Al centro del racconto ci sono la storia della creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portarono alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Per quanto riguarda la serie madre, The Witcher, vi ricordiamo invece che Netflix ha annunciato la data di uscita dell'attesa seconda stagione, ritardata dalla pandemia. La serie con Henry Cavill tornerà in streaming con i nuovi episodi il 17 dicembre.