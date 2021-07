The Witcher: Michelle Yeoh nel cast dello spin-off Blood Origin

News Serie TV

La serie prequel sarà ambientata 1200 anni prima dei fatti di Geralt di Rivia.

L'attrice malese Michelle Yeoh, vista recentemente in tv in Star Trek: Discovery, si è unita al cast di The Witcher: Blood Origin, lo spin-off prequel di The Witcher ufficialmente ordinato a Netflix. Lo ha annunciato il servizio di video in streaming confermando che reciterà accanto al già noto Laurence O'Fuarain (Vikings) nella serie che esplorerà la storia più antica del Continente, il mondo fantastico creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski, prima degli eventi che portarono alla cosiddetta "congiunzione delle sfere".

La trama di The Witcher: Blood Origin e il ruolo di Michelle Yeoh

Ambientata 1200 anni prima dei fatti di The Witcher, Blood Origin è guidata dallo showrunner Declan de Barra, anche produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich e con lo stesso scrittore Andrzej Sapkowski coinvolto come consulente creativo. Al centro del racconto ci sarà la storia della creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portarono alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Michelle Yeoh è stata scelta per il ruolo di Scían, l'ultima della sua tribù nomade elfica. "Nessuno può competere con la sua abilità con la spada e nessuno prova così tanto dolore quanto lei. Quando decide di recuperare una spada sacra, sottratta alla sua decaduta tribù con mezzi nefasti, si lancia in una ricerca mortale che cambierà le sorti del continente", si legge nella descrizione ufficiale del personaggio diffusa da Netflix.

Il ruolo di Laurence O'Fuarain e l'uscita di scena di Jodie Turner-Smith

Laurence O'Fuarain, invece, reciterà nel ruolo di Fjall. Nato in un clan di guerrieri che hanno giurato di proteggere un Re, Fjall porta una profonda cicatrice dentro di sé: la morte di una persona amata, caduta in battaglia cercando di salvarlo. Una cicatrice che non gli permetterà di fare pace con se stesso e con il mondo che lo circonda. Nella sua ricerca di redenzione, Fjall si ritroverà a combattere al fianco degli alleati più improbabili mentre intraprende un percorso di vendetta in un continente in subbuglio. La precedentemente annunciata Jodie Turner-Smith, scelta per il ruolo della guerriera Éile, lo scorso aprile invece ha fatto sapere di aver dovuto a malincuore abbandonare la serie per una sovrapposizione di impegni. Non conosciamo ancora il nome della nuova attrice che la sostituirà nella parte.

Michelle Yeoh è nota per i suoi ruoli in film come Crazy & Rich di John M. Chu, La tigre e il dragone di Ang Lee, Memorie di una geisha di Rob Marshall, Il domani non muore mai di Roger Spottiswoode e Sunshine di Danny Boyle. Prossimamente la vedremo anche - tra i vari progetti - nei sequel di Avatar di James Cameron e in Shang-Chi della Marvel.

Foto: Ufficio stampa Netflix