The Witcher, la showrunner rivela le qualità che cerca nei suoi sceneggiatori: "Ecco come creo il team di scrittura perfetto"

Lauren Schmidt Hissrich risponde su Twitter a chi si chiede come riesca ad assicurare la diversità nella sua serie assumendo autori talentuosi e con un background culturale variegato.

Diverse esperienze di vita, amore per i libri di Sapkowski, talento e... gentilezza. Ecco le qualità che deve avere uno sceneggiatore di The Witcher secondo la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. La produttrice lo ha spiegato su Twitter rispondendo a una provocazione di un fan che le chiedeva cosa significasse scegliere autori "incredibilmente talentuosi" per il suo show. È partita una lunga riflessione su inclusione, qualità di scrittura e diversità di vedute che, secondo Hissrich, dovrebbero essere i punti fermi del team di sceneggiatori perfetto. Dopo aver premesso che lei stessa può sempre fare di meglio, ecco le riflessioni più interessanti fatte dalla showrunner della serie Netflix con Henry Cavill.

Quanto è assortito il team di The Witcher? La risposta della showrunner

Tutto è iniziato con la domanda di un altro utente il quale ha chiesto a Lauren Schmidt Hissrich quanto sia bilanciato il team di The Witcher. La produttrice ha assicurati di aver assunto persone incredibilmente qualificate avendo avuto cura di sceglierle tra uomini, donne, persone nere e di diverse etnie e persone non nate negli Stati Uniti. "Ma posso sempre fare di meglio", ha specificato. Hissrich ha poi spiegato di aver cercato di dar voce a più persone possibili nella sua serie. "Le nostre voci sono influenzate dalle nostre esperienze. Se assumessi solo donne di 40 anni dell'Ohio - come sono io - la qualità della serie ne risentirebbe. Una maggiore diversità assicura un maggiore approfondimento", ha scritto. Questo processo, ha assicurato, vale anche per i registi. "Nel complesso abbiamo 8 registi diversi. Cinque uomini e tre donne di sei diversi Paesi".

Come scegliere gli autori? Le qualità che cerca Lauren Schmidt Hissrich

Ma come formare il team di sceneggiatori perfetto in modo che siano rappresentati al meglio i molteplici e diversi personaggi della serie? La showrunner ha elencato dettagliatamente le qualità che i suoi sceneggiatori devono possedere. "Diverse esperienze lavorative ed età: ho bisogno della nuova generazione ma anche persone che conoscano bene come funziona una produzione televisiva", ha scritto. Sono importanti anche le diverse esperienze di vita: quindi sì a un team formato da donne, uomini, neri e bianchi, etero e gay, immigrati, genitori e molti altri. Condizione necessaria per diventare sceneggiatore di The Witcher è l'amore incondizionato per il lavoro di Andrzej Sapkowski, l'autore della saga da cui è tratta la serie. "Ma abbiamo bisogno di persone che non siano semplicemente nerd appassionati di fantasy. Ho assunto persone con esperienza nel genere horror, d'azione, romantico e politico. The Witcher è molte cose", ha chiarito. Non può mancare il talento, la qualità più importante che deve essere la prima ad essere giudicata. Ultimo punto (ma non meno importante): "Vietato essere degli str***i. Non ci sono specifiche in questo caso. Semplicemente non siate teste di ca**o", ha spiegato in modo molto colorito Lauren Schmidt Hissrich.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher, che si stavano svolgendo a una sessantina di chilometri da Londra, sono state sospese lo scorso marzo a causa dell'emergenza Coronavirus, tanto più perché diversi membri del cast (tra cui la new entry Kristofer Hivju) erano risultate positive al Covid-19. Mentre diverse produzioni girate nel Regno Unito ripartiranno nelle prossime settimane, non c'è alcuna notizia ufficiale circa la ripresa delle attività per The Witcher 2 la cui data di uscita, quindi, slitterà inevitabilmente.