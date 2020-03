Kristofer Hivju, il Tormund de Il Trono di Spade, positivo al Coronavirus

News Serie TV

Dopo Idris Elba, è una delle ultime star ad averlo annunciato.

Kristofer Hivju, famoso per aver interpretato il bruto Tormund ne Il Trono di Spade, ha annunciato ai suoi follower di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. L'attore, impegnato nelle scorse settimane sul set della seconda stagione di The Witcher, è tornato a casa, in Norvegia, da cui ha scritto un messaggio postato sulla sua pagina Instagram.

L'annuncio di Kristofer Hivju

"Saluti dalla Norvegia! Mi dispiace dirlo, ma oggi sono risultato positivo al COVID-19. Io e la mia famiglia ci siamo messi in auto isolamento a casa per tutto il tempo che servirà. Siamo in buona salute, ho solo sintomi lievi. C'è gente, invece, per cui questo virus potrebbe essere una diagnosi disastrosa, quindi vi raccomando di stare estremamente attenti; lavatevi le mani, rimanete e un metro e mezzo di distanza dagli altri, mettetevi in quarantena; fate il possibile per evitare che il virus si diffonda. Insieme possiamo battere questo virus ed evitare una crisi degli ospedali. Prendetevi cura gli uni degli altri, mantente le distanze e state in salute! Visitate i siti ufficiali e seguite le regole per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi ma l'intera comunità, specialmente i soggetti più a rischio come gli anziani e le persone con pregressi problemi di salute", è il messaggio che l'attore ha postato sui social.

Il coinvolgimento di Hivju in The Witcher 2 e la nota di Netflix

Nella seconda stagione di The Witcher Hivju interpreterà Nivellen, un personaggio che a prima vista sembra un mostro ma che, di fatto, non lo è. Il suo coinvolgimento nella nuova stagione del fantasy di Netflix era stato annunciato solo qualche settimana fa. Poche ore prima dell'annuncio da parte dell'attore, Netflix aveva fatto sapere che le riprese di The Witcher, che si stavano svolgendo a una sessantina di chilometri da Londra, si sarebbero fermate per due settimane. In una nota, il servizio di video in streaming aveva comunicato anche che avrebbe provveduto alla sanificazione del set e che è stata raccomandata a tutti i membri del cast e della troupe della serie un'autoquarantena di 14 giorni.

Anche Idris Elba positivo

La notizia della positività al Coronavirus di Kristofer Hivju arriva poche ore dopo quella data da Idris Elba, anche lui risultato positivo al virus. L'attore di Turn Up Charlie si è rivolto ai suoi fan scrivendo: "È serio, è il momento di stare isolati, lavarci le mani, ci sono persone asintomatiche che potrebbero facilmente diffonderlo. È il momento di essere vigili, l’abbiamo detto alle nostre famiglie, che ci sono di grande supporto, oltre che ai colleghi. Ora la cosa migliore è essere trasparenti. È il momento della solidarietà".