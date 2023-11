The Witcher, l'autore dei romanzi: Netflix "non ha mai ascoltato" le mie idee

News Serie TV

Ospite di una convention a Vienna, lo scrittore Andrzej Sapkowski ha affermato che Netflix non ha mai ascoltato le sue idee per l'adattamento televisivo.

È un momento delicatissimo per The Witcher. Mentre i fan delle storie di Geralt di Rivia si sentono traditi dalle stagioni più recenti della serie tv di Netflix, i produttori incolpano una parte del pubblico se il racconto è stato smorzato, crolla il numero di visualizzazioni e il protagonista Henry Cavill dà l'impressione di essere saltato dalla barca prima che questa affondi, con Liam Hemsworth scelto incredibilmente come suo sostituto, l'autore dai cui romanzi tutto è partito, il polacco Andrzej Sapkowski, è entrato a gamba tesa nella questione affermando che il servizio streaming "non ha mai ascoltato" le sue idee per l'adattamento.

Andrzej Sapkowski sul suo mancato coinvolgimento in The Witcher

Ospite la scorsa settimana del Comic-Con di Vienna, alla domanda se abbia dato qualche feedback a Netflix per la realizzazione di The Witcher, Andrzej Sapkowski ha risposto con una risata: "Potrei aver dato loro qualche idea, ma non mi hanno mai ascoltato. Ma è normale". Poi, imitando la voce di un dirigente del servizio streaming, ha aggiunto in tono sprezzante: "Chi è questo? È uno scrittore, non è nessuno".

Per ora Netflix non ha rilasciato alcun commento alle osservazioni di Sapkowski, la cui saga letteraria con protagonista lo strigo Geralt di Rivia è tra le più popolari della letteratura fantasy, tradotta in 20 lingue e sorgente di una serie di videogame anch'essa molto amata. Non sta andando altrettanto bene con l'adattamento televisivo. Dopo una partenza esplosiva alla fine del 2019, negli ultimi due anni i rapporti tra l'appassionata comunità di fan e la produzione si sono fatti difficili, principalmente a causa delle molte deviazioni dello show dal materiale originale. Nel frattempo, la decisione di Cavill - un grande fan dei libri e dei videogame che ha sempre sottolineato l'importanza della fedeltà al materiale originale - di lasciare il cast, per motivi rimasti oscuri, è stata un vero e proprio terremoto che sembra destato a complicare ancora di più la situazione.

Sulla scia della partenza dell'attore, uno degli sceneggiatori delle prime due stagioni, Beau DeMayo, aveva scritto su Instagram: "Ho partecipato a uno show - vale a dire The Witcher - in cui alcuni sceneggiatori non amavano o detestavano energicamente i libri e i videogiochi (anche prendendo in giro attivamente il materiale originale). È una ricetta per il disastro e il morale basso. Il fandom è la cartina al tornasole che controlla gli ego e dà valore a tutte le notti passate a lavorare. Devi rispettare il lavoro prima di poter aggiungere qualcosa alla sua eredità". La risposta dell'ideatrice e showrunner Lauren Schmidt Hissrich è stata: "Non ho mai deriso i libri. I libri sono il mio unico sostentamento. Ho un ottimo rapporto con il signor Sapkowski e la stanza degli sceneggiatori è uno spazio sacro, sicuro e, più di ogni altra cosa, incoraggiante. Non credete a tutto quello che leggete".