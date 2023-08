Il produttore di The Witcher: La stagione 3 è deludente per colpa dei fan

News Serie TV

Il produttore esecutivo Tomek Baginski a un sito polacco: storie semplificate per farle piacere al pubblico statunitense.

Una spaccatura, anche piuttosto profonda, potrebbe essersi aperta tra The Witcher e i suoi fan. Questi ultimi si sono infuriati con Tomek Baginski, uno dei produttori esecutivi della serie fantasy di Netflix basata sui romanzi del polacco Andrzej Sapkowski, che in un'intervista con il sito polacco Wyborcza ha incolpato il pubblico americano se la recente terza stagione è risultata loro deludente, spiegando che lui e i colleghi sono stati costretti a smorzare le storie proprio per il mercato statunitense.

Sebbene The Witcher resti una delle serie tv più viste di Netflix, come sembrano dimostrare le periodiche Top 10 del servizio streaming, né la seconda né la terza stagione hanno raggiunto la prima nella classifica delle più viste di sempre, con quest'ultima scivolata nel frattempo al nono posto. La terza in particolare ha registrato un calo del numero di spettatori ed è stata considerata da molti fan una delusione perché si allontana dal materiale originale.

"Quando una serie viene realizzata per un'enorme massa di spettatori, con esperienze diverse, provenienti da diverse parti del mondo, e gran parte di loro sono americani, queste semplificazioni non solo hanno senso, sono necessarie" ha spiegato Baginski, polacco come Sapkowski. "È doloroso per noi, e anche per me, ma il livello più alto di sfumature e complessità avrà un raggio più piccolo; non raggiungerà le persone".

La reazione dei fan non si è fatta attendere. Nel forum di The Witcher su Reddit, un utente ha scritto: "Sappiamo tutti che è più facile incolpare i fan che assumersi la responsabilità". Per un altro spettatore, il ragionamento di Baginski è privo di senso: "Se dice che hanno smorzato lo show per raggiungere un pubblico più vasto, allora il pubblico dovrebbe aumentare se aveva ragione. Il fatto che il pubblico sia diminuito e che le persone si siano lamentate di quanto fosse stupida la serie significa che hanno sottovalutato il loro pubblico e che non avrebbero dovuto sminuirla affatto".

Baginski non è nuovo a questo genere di commenti. Lo scorso anno, in un'intervista con il canale YouTube polacco Imponderabilia, aveva detto: "Quando si tratta di serie tv, più giovane è il pubblico, più la logica della trama è meno significativa... Quelle persone sono cresciute su TikTok e YouTube. Saltano da un video all'altro". Il produttore aveva sottolineato inoltre che i fan più giovani si preoccupano più delle emozioni che della trama. Un altro commentatore ha quindi scritto: "Questa persona è uno dei principali produttori della serie e, se si pensa ai commenti passati, sembra sia stata determinante nella strategia generale di ridurre il prezioso materiale proveniente dai libri e dai videogame, che sono venerati da milioni di persone, a questo".