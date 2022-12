The Witcher: Il trailer ufficiale dello spin-off Blood Origin anticipa un sorprendente e gradito ritorno

News Serie TV

Lo spin-off di The Witcher debutta su Netflix il 25 dicembre: ecco il trailer ufficiale italiano.

I fan di The Witcher, in attesa della terza stagione, potranno passare il Natale in compagnia del primo spin-off live-action della serie fantasy, intitolato The Witcher: Blood Origin. In occasione del Comic-Con di San Paolo, in Brasile, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale (anche in italiano) della serie ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher. E c'è una sorpresa che piacerà particolarmente agli appassionati della serie originale basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski.





La trama di The Witcher: Blood Origin

Attesa in streaming per il prossimo 25 dicembre, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa. La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di witcher sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Il trailer anticipa il ritorno di Joey Batey nei panni del bardo Ranuncolo, già conosciuto in The Witcher. Nella clip lo vediamo interfacciarsi con la cantastorie Seanchai (Minnie Driver), un importante personaggio capace di viaggiare nel tempo: significa che anche lui arriverà dal futuro? Di certo gli autori dovranno spiegarci che ci fa nel magico mondo degi elfi 1200 anni prima.

Il cast e i personaggi

La protagonista, interpretata da Michelle Yeoh è Scian, l'ultimo membro di una tribù nomade di elfi in missione per recuperare una lama rubata alla sua gente. Il resto del cast comprende Laurence O'Fuarain come Fjall, Mirren Mack come Merwyn e Sophia Brown nel ruolo di Éile; e poi Lenny Henry nel ruolo di Balor; Jacob Collins nel ruolo di Eredin; Lizzie Annis nel ruolo di Zacaré; Huw Novelli nel ruolo di Callan “Brother Death”; Francesca Mills nel ruolo di Meldorf; Amy Murray nel ruolo di Fenrik; Nathaniel Curtis nel ruolo di Brian; Zach Wyatt nel ruolo di Syndril; e Dylan Moran nel ruolo di Uthrok One-Nut.