The Witcher: Blood Origin come si collega alla serie originale? Ecco i misteri che ci aiuterà a capire

La miniserie spin-off di The Witcher, da oggi in streaming su Netflix, è un viaggio alla scoperta del passato del Continente nato dalla fantasia dello scrittore Andrzej Sapkowski.

È uscita oggi, per farci compagnia proprio nel giorno di Natale, The Witcher: Blood Origin, miniserie spin-off di The Witcher che in quattro episodi racconta una storia ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher. Profezie, misticismo, combattimenti, mostri e qualche gradito ritorno: vi spieghiamo perché i fan della serie fantasy basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski non possono proprio perdere Blood Origin che, tra l'altro, ci dice di più su alcuni dei più grandi misteri con cui abbiamo preso confidenza nella serie originale.

La trama di The Witcher: Blood Origin

The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa. La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di witcher sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Il cast e i personaggi

Nello spin-off non vediamo i protagonisti di The Witcher Geralt, Ciri, Yennefer, ma conosciamo nuovi personaggi. Ci sono Scian interpretata da Michelle Yeoh, l'ultimo membro di una tribù nomade di elfi in missione per recuperare una lama rubata alla sua gente. Il resto del cast comprende Laurence O'Fuarain come Fjall, Mirren Mack come Merwyn e Sophia Brown nel ruolo di Éile; e poi Lenny Henry nel ruolo di Balor; Jacob Collins nel ruolo di Eredin; Lizzie Annis nel ruolo di Zacaré; Huw Novelli nel ruolo di Callan “Brother Death”; Francesca Mills nel ruolo di Meldorf; Amy Murray nel ruolo di Fenrik; Nathaniel Curtis nel ruolo di Brian; Zach Wyatt nel ruolo di Syndril; e Dylan Moran nel ruolo di Uthrok One-Nut. Dalla serie originale torna il simpatico bardo Ranunculo (Joey Batey). Fondamentale è il ruolo di Minnie Driver che interpreta la cantastorie Seanchai, capace di viaggiare nel tempo.

Perché Blood Origin può spiegare alcuni misteri di The Witcher

L'universo di The Witcher - una saga letteraria e poi videoludica prima di diventare la serie Netflix che conosciamo - è sconfinato e può ancora espandersi. Nel finale della seconda stagione avevamo lasciato Geralt di Rivia (Henry Cavill), la maga Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e la principessa Ciri (Freya Allan) in fuga, con mezzo Continente che li inseguiva perché interessati al potere contenuto nel sangue di Ciri.

Chi ha creato il primo witcher e chi è stato il primo?

Blood Origin ci riporta indietro di 1200 anni alla scoperta della creazione del primo prototipo di witcher, un combattente con abilità particolari capaci di sfidare i mostri. Chi è il responsabile della creazione degli witcher e chi è stato il primo witcher? Questo prequel ci aiuta a capirlo.

Cosa ha causato la congiunzione delle sfere?

Un evento importante nell'universo di The Witcher è la Congiunzione delle Sfere, che viene finalmente esplorata in The Witcher: Blood Origin. La Congiunzione delle Sfere fu un cataclisma avvenuto più di mille anni prima degli eventi dei romanzi, e colpì l'intero multiverso. La Congiunzione creò spaccature attraverso le quali specie di altre dimensioni finirono nel Continente, causando numerose battaglie e dando origine a una forza mistica poi conosciuta come "magia" o "caos".

Gli equilibri tra le razze antiche

Blood Origin mostra come le Razze Antiche - elfi, nani e gnomi - si sono adattate alla presenza di altre creature. Esplora anche da dove è nata la rivalità tra elfi e umani che in The Witcher abbiamo visto più accesa che mai.