The Witcher 4: Laurence Fishburne affiancherà il nuovo protagonista Liam Hemsworth con un ruolo prominente

News Serie TV

L'attore raggiunge il nuovo protagonista della serie fantasy di Netflix Liam Hemsworth.

Ce la sta mettendo tutta The Witcher per farsi perdonare il fatto che, dalla quarta stagione, il suo Geralt di Rivia non avrà più il volto di Henry Cavill, bensì quello di Liam Hemsworth. In attesa di scoprire come tutto ciò sarà gestito, arriva un annuncio a dir poco esaltante: il candidato all'Oscar Laurence Fishburne (Matrix, John Wick, L'accademia del bene e del male) si è unito al cast per interpretare un ruolo prominente.

The Witcher: Laurence Fishburne nel cast della stagione 4

Netflix anticipa che Fishburne vestirà i panni di Regis, uno dei personaggi preferiti dai fan nei libri e nei videogiochi. Introdotto nel romanzo di Andrzej Sapkowski Il battesimo del fuoco, Regis è un barbiere-chirurgo conosciuto in tutto il mondo e con un passato misterioso, il quale si unisce a Geralt nel suo viaggio durante la quarta stagione. "Sono molto emozionato di unirmi al cast e non vedo l'ora di esplorare il meraviglioso mondo di The Witcher", ha dichiarato l'attore in un comunicato.

Il servizio streaming ha fornito anche qualche dettaglio in più su quello che i fan di The Witcher devono aspettarsi nel prossimo ciclo di episodi. "Dopo gli sconvolgenti eventi che hanno cambiato il Continente con cui si è conclusa la terza stagione, i nuovi episodi seguono Geralt, Yennefer e Ciri, che devono attraversare il Continente devastato dalla guerra e dai suoi numerosi demoni, separati gli uni dagli altri", recita la sinossi ufficiale. "Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di furfanti con cui si ritroveranno, avranno una possibilità di superare il battesimo di fuoco e di ritornare insieme".

L'inizio delle riprese è previsto in primavera. Per l'arrivo in tv bisognerà attendere invece il 2025. I fan potranno consolarsi tuttavia con The Witcher: Le sirene degli abissi (qui il teaser trailer), un nuovo film d'animazione in uscita quest'anno, in cui Geralt viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio costiero e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e creature marine. Dovrà dunque contare sugli amici - vecchi e nuovi - per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.