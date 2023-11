The Witcher: Netflix svela il nuovo film d'animazione Sirens of the Deep

News Serie TV

Alla Geeked Week mostrato il primo teaser trailer del nuovo spin-off animato.

Un altro Geralt di Rivia sta per arrivare su Netflix, e non ci riferiamo al nuovo protagonista di The Witcher Liam Hemsworth, che dalla quarta stagione sostituirà Henry Cavill. Durante la quinta giornata della Geeked Week, il servizio streaming ha offerto un'anteprima di The Witcher: Sirens of the Deep, il secondo film d'animazione basato sui personaggi e le storie della Saga di Geralt di Rivia dell'autore polacco Andrzej Sapkowski. Un teaser trailer che vi riproponiamo qui di seguito insieme al video dell'annuncio.

La trama di The Witcher: Sirens of the Deep

Disponibile in streaming prossimamente, The Witcher: Sirens of the Deep sposta i riflettori proprio su Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri che viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio costiero e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e creature marine. Geralt dovrà contare sugli amici, vecchi e nuovi, per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.

Sirens of the Deep segue il film d'animazione del 2021 The Witcher: Nightmare of the Wolf, incentrato sulla storia delle origini del mentore di Geralt e compagno witcher Vesemir. Questa è stata solo la prima espansione dell'universo di The Witcher a Netflix. Dallo scorso dicembre è disponibile anche The Witcher: Blood Origin, miniserie prequel sulla creazione del primo witcher e sugli eventi che portarono alla "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Inoltre, risale a due anni fa l'annuncio della realizzazione di un ulteriore spin-off descritto come "una serie divertente per famiglie”, anch'esso animato.