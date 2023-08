The Witcher 3: Il pubblico boccia la terza stagione che raggiunge un nuovo record negativo

News Serie TV

Dopo l'uscita del Volume 2 della terza stagione, la serie fantasy di Netflix ottiene il suo punteggio più basso di sempre su Rotten Tomatoes: come si spiega questo flop?

Dopo una prima stagione acclamata da critica e pubblico e una seconda che pure aveva collezionato recensioni positive, la terza stagione di The Witcher sembra aver deluso gli appassionati. È quanto emerge dai numeri, stando al punteggio che i nuovi episodi hanno raggiunto sul famoso aggregatore di recensione Rotten Tomatoes. La prima parte della stagione, uscita il 29 giugno su Netflix, aveva totalizzato un accettabile 49% di recensioni positive da parte del pubblico, ma la seconda - con gli ultimi episodi di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia usciti il 27 luglio - ha portato la serie a un deludente 22%, il punteggio più basso mai raggiunto dallo show. Certo, c'è da dire che il punteggio attribuito dalla critica, un buon 77%, risolleva un po' i numeri complessivi. Ma è innegabile che i fan, che per una serie come The Witcher sono il cuore del fenomeno, siano rimasti delusi dal terzo capitolo. Quali sono le ragioni di questo flop? Proviamo a fare una riflessione.





The Witcher 3: Cosa non ha funzionato nella terza stagione

Fin dall'uscita del trailer ufficiale della terza stagione, i fan di The Witcher sono stati molto critici e ai social hanno affidato opinioni negative ancor prima di vedere i nuovi episodi. Si è trattato soprattutto di una forma di protesta contro l'addio di Henry Cavill che dalla prossima stagione sarà sostituito da Liam Hemsworth, una notizia che non è stata ancora digerita dagli appassionati nonostante siano passati mesi dall'annuncio. Ma l'uscita di scena di Cavill non è stato l'unico fattore che ha fatto arrabbiare i fan. La disaffezione verso The Witcher era già iniziata con la seconda stagione, che aveva totalizzato un punteggio del pubblico di 56% su Rotten Tomatoes.

Leggendo le recensioni degli utenti, scopriamo che i fan non hanno gradito soprattutto il progressivo allontanamento della serie dal materiale originale dei libri di Andrzej Sapkowski che l'hanno ispirata. Stando ai rumor, questo sarebbe anche uno dei motivi che avrebbero spinto Cavill - grande fan soprattutto dei videogiochi - ad abbandonare lo show. Le critiche riguardano anche la trama di questa terza stagione, da molti definita confusionaria e poco dettagliata. Non ci sarebbe stato spazio, inoltre, per approfondire emotivamente sia Geralt che i nuovi personaggi. Per non parlare dell'uscita di scena/non uscita di scena di Cavill visto che il personaggio si è semplicemente allontanato alla ricerca di Ciri, spalle rivolte alla telecamera, e nessun cenno è stato fatto a una sua eventuale trasformazione o rigenerazione, come molti credevano.

Il vecchio problema della timeline confusa

Diversi spettatori, infine, nella terza stagione hanno ritrovato un problema rimproverato a The Witcher fin dalla prima stagione: una timeline confusa che non permette di orientarsi e seguire bene la storia. Le linee temporali, tra presente e passato, si intersecano spesso nella narrazione ma non sempre viene spiegato quanto tempo sia effettivamente trascorso tra un evento e un altro. Solo grazie a Triss Merigold, nel finale della terza stagione, qualcosa viene chiarita. La maga dice infatti: "È difficile credere che siano successe così tante cose in una settimana", riferendosi al colpo di stato dei Maghi. Ciò non vale però per Geralt, Ciri e Yennefer, i cui lunghi viaggi nel primo episodio della terza stagione sembrano durare almeno un mese o due. Nel complesso, sembra che dal primo episodio della terza stagione all'ultimo siano passati dai quattro ai sei mesi. Ma è difficile orientarsi, soprattutto per chi non ha letto i libri.

Nella quarta stagione, The Witcher saprà conquistare nuovamente il pubblico? La palla ora è nelle mani di Liam Hesmworth ma soprattutto degli sceneggiatori.